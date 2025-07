Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Franse occasion biedt maximale luxe voor een minimale prijs

Bij luxemerken denk je al gauw aan de Duitse drie, maar ook in Frankrijk weet men hoe je een royale auto bouwt. Neem de ultracomfortabele Citroën C6, die je tegenwoordig voor een habbekrats oppikt als occasion.

De C6 verscheen in 2006 op de markt en bleef tot eind 2012 in productie. In totaal werden meer dan 23.000 stuks gebouwd. Daarmee kon de luxesedan niet tippen aan het succes van concurrenten zoals de BMW 5-serie, Mercedes-Benz E-klasse en Audi A6.

Citroën C6 in de Occasion Battle

Toch zijn er veel liefhebbers die zweren bij de Citroën C6. Anders dan de meeste van zijn concurrenten, biedt de C6 immers de nodige Franse flair. Dat vind je ook in de Renault Vel-Satis, die Autovisie recent tegenover elkaar zetten in de populaire rubriek Occasion Battle. Daarin vertellen we je over alle luxe die de C6 te bieden heeft.

De Citroën C6 kwam met drie verschillende motorvarianten. Twee daarvan, een vier- en een zescilinder, waren dieselmotoren. Benzinerijders hadden niks te kiezen en kregen altijd een 3,0-liter V6 toebedeeld. Een romige motor die op vloeiende wijze 211 pk vrijgeeft.

Uniek veersysteem

Toch komt het échte comfort niet van de motor, maar van zijn onderstel. De Citroën C6 staat bekend om zijn hydropneumatische veersysteem, dat moeiteloos alle oneffenheden in het wegdek gladstrijkt. Ongeëvenaarde techniek die je een waar luxegevoel geven. Maar let wel, als het stukgaat, kunnen de reparatiekosten erg hoog uitpakken.

Prijs van de tweedehands auto

Op moment van schrijven staan op verkoopsite Gaspedaal.nl 33 exemplaren te koop. Het overgrote deel rijdt op diesel, wat in het huidige belastingklimaat nog maar voor weinigen interessant is. De diesels zijn zo impopulair, dat je ze al oppikt voor nog geen 2.000 euro. Veel luxe voor weinig geld.

Voor het handjevol benzinemodellen zul je dieper in de buidel moeten tasten. Prijzen daarvan beginnen bij 8.500 euro en lopen op tot een kleine 20.000 euro. Nog altijd een stuk goedkoper dan de maximale luxe die Citroën tegenwoordig biedt (onder vlag van DS).