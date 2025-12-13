Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze exclusieve occasion was van topvoetballer Samuel Eto’o en wordt in Nederland verkocht

Profvoetballers kunnen door hun ontzettend hoge inkomens mooie auto’s kopen. Zo ook de gazelle uit Kameroen, genaamd Samuel Eto’o. Hij kocht in 2010 een Maybach 57S Xenatec Coupé die nu te koop staat als occasion in Nederland.

Xenatec wilde 100 exemplaren van dit model produceren, maar de teller bleef uiteindelijk hangen op 8 stuks. Dat de auto wordt aangeboden in Nederland is dus heel bijzonder.

Occasion van Samuel Eto’o

Xenatec is een Duitse carrosseriebouwer en tuner die aan de slag ging met de basis van de Maybach 57S. Een coupé-variant werd nooit door Maybach zelf gebouwd. Samuel Eto’o kocht dus 25 jaar geleden een superexclusieve auto die je ook vandaag de dag nooit op straat ziet.

Toen Samuel Eto’o de auto kocht, kostte hij zo’n 8 ton en vandaag de dag moet hij hetzelfde opbrengen. Sterker nog, dat is er (ongeveer) voor betaald. De occasion is inmiddels verkocht.

Naast een bijzondere daklijn en een luxe Maybach-interieur krijgt de koper ook nog eens een dikke bi-turbo V12 die geen 550 pk levert, maar 612 pk. De auto is immers gebaseerd op de 57S die een flinke vermogenstoename kreeg ten opzichte van de ‘standaard’ 57. Het aantal Nm aan koppel ligt op 1.000 en hij sprint in zo’n 5 seconden van 0 naar 100 km/h. En dat alles op comfortabele, stijlvole wijze.

Overigens heeft de occasion van Samuel Eto’o net geen 14.000 kilometer op de teller staan en is hij nog als nieuw. Ongetwijfeld gaat het jaren duren voordat er weer zo’n exclusieve Maybach 57 6.0 V12 S Xenatec Coupé opduikt.