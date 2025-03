Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze exclusieve occasion heeft misschien wel de beste kleur ooit

Als je in een Lamborghini rijdt, val je toch wel op, dus waarom zou je hem in het zwart of grijs nemen? Doe eens gek en ga mee in het feit dat een Lamborghini eigenlijk gewoon een belachelijke auto is en opteer voor een clownskleur, zoals deze exclusieve occasion heeft.

Begin 2000 was het heel even een bescheiden trend: flip paint. Met name TVR stond erom bekend. Onder meer de Tuscan en de Sagaris waren te krijgen in een veelkleurige lak, die afhankelijk van de kijkhoek een andere kleur had: groen, geel, oranje, rood, paars, en ga zo maar door.

Lamborghini-occasion in Verde Agave-kleur

Lamborghini begint er nu ook weer mee. Deze occasion, die te koop staat bij Lamborghini Rotterdam, is bijvoorbeeld uitgevoerd in Verde Agave; een bloedmooie regenboogkleur. Althans, bloedmooi… De kleur is waarschijnlijk vrij smaakgevoelig, maar wij vinden hem gaaf.

Occasion van bijna 1 miljoen euro

Het past ook bij zo’n uitbundige auto als de nieuwe Lamborghini Revuelto. Want we noemen deze auto weliswaar een occasion, maar in feite is-ie nauwelijks ingereden, met slechts 1.132 kilometer op de teller. Hij is in 2024 op kenteken gezet en wordt nu aangeboden voor 924.950 euro. Oef!

Plug-in hybride met ruim 1.000 pk

De Lamborghini Revuelto heeft een 6,5-liter atmosferische V12 en een elektromotor aan boord, die samen goed zijn voor een vermogen van 1.015 pk en 1.062 Nm koppel. Daarmee gaat de occasion in 2,5 seconden naar 100 km/h en haalt hij een top van meer dan 350 km/h.

Rijden in alle Lamborghini-V12’s

Autovisie-collega Dries had het geluk tijdens de persintroductie van de Revuelto met alle voorgangers te mogen rijden. Bijna alle, moeten we zeggen, want hij begon bij de Countach en kwam via de Diablo in de Aventador terecht.