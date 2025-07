Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze EV is nu al een betaalbare occasion

Bij zijn introductie was hij de toekomst en de voorspelling van elektrisch rijden die de Nissan Leaf bracht, komt elk jaar steeds dichterbij. Als occasion is hij nu ook betaalbaar.

Aan de ene kant kun je stellen dat de techniek van de eerste generatie Nissan Leaf verouderd is en dan heb je zeker een punt. Als je aan de andere kant een elektrische occasion zoekt, waarmee je geen wereldreizen wil maken is dit een uiterst geschikte auto voor je.

Techniek van de Nissan Leaf

De Nissan Leaf beschikt over een enkele elektromotor, die 109 pk en 280 Nm produceert. Deze krachtbron is gekoppeld aan de voorste wielen, waar altijd de aandrijving plaatsvindt.

Het accupakket van de Nissan Leaf had aanvankelijk een capaciteit van 24 kWh, maar dit kwam later op 30 kWh uit. In die eerste versie was die capaciteit goed voor 160 kilometer aan opgegeven bereik, wat in de praktijk tussen 80 en 120 kilometer uitkwam. De occasion met het 30 kWh-accupakket zit wat rianter in de radius: 250 kilometer officieel, waarvan er netto 140 tot 200 kilometer overblijft.

Aandachtspunten van een Nissan Leaf-occasion

Het accupakket van de occasion verliest door veroudering geleidelijk zijn capaciteit. Het instrumentarium toont met twaalf blokjes hoeveel er van de oorspronkelijke capaciteit resteert. Het accupakket uitlezen gebeurt via de dealer of met de LeafSpy Pro smartphone-app, met obd-dongel. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Nissan Leaf schreven.

Controleer verder bij aankoop of alle laadkabels aanwezig en onbeschadigd zijn. Ook slijten de banden sneller bij een Nissan Leaf dan bij een benzineauto en zijn die dus sneller aan vervanging toen. Let bij de keuze voor nieuwe sloffen voor de occasion op een goede balans tussen een lage rolweerstand en een laag afrolgeluid.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte Nissan Leaf, uit 2016, in Eindhoven. Een paar jaar geleden was deze occasion waarschijnlijk duizenden euro’s duurder geweest, maar ondertussen is door het grotere aanbod gebruikte EV’s de prijs al naar betaalbare niveaus gezakt. Daarom kost dit model, met het grotere 30 kWh-accupakket, 5.250 euro. Daarnaast heeft de auto met 92.453 gereden kilometers een relatief lage stand op de klok. De catalogusprijs bedroeg trouwens 35.921 euro.

