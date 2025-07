Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische occasion werd nooit verkocht in Nederland

De eerste generatie Fiat 500e werd nooit in Europa verkocht. Toch is er ondertussen een robuust occasion-aanbod op de markt.

FCA bracht in 2013 de Fiat 500e uit voor de Amerikaanse markt. Daar was de occasion nodig, zodat het moederbedrijf in bepaalde staten modellen met een verbrandingsmotor kon blijven verkopen. Andere markten, zoals de Europese, kregen dit model niet. Via de import zijn er ondertussen in ons land wel een flink aantal van deze auto’s neergestreken. Zo kun je op gaspedaal.nl al 38 stuks terugvinden.

Techniek van de Fiat 500e

De elektromotor van de Fiat 500e is ontwikkeld door Bosch en levert maximaal 111 pk en een koppel van 200 Nm. Hierdoor sprint de bijna 1.400 kg wegende occasion toch nog van 0-100 km/h in slechts 8,5 seconden.

De accucapaciteit van de Fiat 500e ligt op 24 kWh, wat goed is voor een actieradius van 120 tot 150 kilometer. Met de 6,6 kW–boordlader duurt opladen minimaal vier uur met een snellader en minimaal acht uur met een standaard thuislader. Verder heeft de occasion altijd voorwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Fiat 500e-occasion

Voordat je overgaat tot aankoop is het bij een EV-occasion altijd verstandig om de accuconditie te (laten) controleren. Check daarnaast of de laadfunctie goed werkt, want de aansluiting van de lader is soms temperamentvol. Daarmee bedoelen we dat hij weleens stuk gaat. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Fiat 500e.

Verder zijn er twee terugroepacties voor de Fiat 500e geweest. Daarom doe je er goed aan om voor je aankoop bij het RDW te checken of jouw occasion daar onder valt. In 2013 werden 300 stuks teruggeroepen voor de montage van nieuwe aandrijfasbouten en de tweede terugroepactie was in 2016. Toen werd bekend dat vanwege een softwareprobleem, soms de aandrijving tijdens het rijden uitviel. Met nieuwe software zou dit probleem tot het verleden moeten behoren.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Fiat 500e, uit 2014, in Amsterdam. De occasion heeft 88.894 kilometer op de teller en kost 5.200 euro. De catalogusprijs bedroeg overigens 36.009 euro. Er staat verder wel een interessante tekst over iets van een warmtepomp op de zijkanten van de auto, misschien het navragen waard als je een proefrit wil rijden.

