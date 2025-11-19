Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze drie occasions van maximaal 1.000 euro zijn ideale winterauto’s

Voor sommige mensen is de winterauto net zo’n begrip als voor anderen een zomer(vakantie)auto. De volgende occasions zijn betaalbaar, overwegend betrouwbaar en bieden winterpret.

Deze winterauto’s koop je al voor minder dan 1.000 euro. Let wel, voor dit geld kun je soms pareltjes vinden, maar er staan ook veel occasions in minder goede staat te koop.

Fiat Panda 2003-2012

Een winterauto moet in de eerste plaats goedkoop en betrouwbaar zijn. Voor de prijs van een set winterwielen voor een nieuwe Panda koop je een complete, rijdende en apk-gekeurde oude Panda. Het occasionaanbod van de tweede modelgeneratie is ruim. Dit vergroot de kans op een goed onderhouden auto voor een zo laag mogelijke prijs.

De 1.2-benzinemotor is technisch ongecompliceerd en kan tegen een stootje. Vrolijke vormgeving is altijd bij de prijs inbegrepen. Met een warme kleur, zoals rood, helderblauw of geel, is de Panda-occasion een rijdend stukje zomer in de grauwste periode van het jaar.

Saab 9-3

Voor de echte liefhebber is elke Saab tegenwoordig een erkende klassieker. Marktwerking dicteert dat niet-liefhebbers hier anders over denken. Daardoor kun je voor weinig geld een knappe Saab 9-3 kopen. Hierbij gaat het niet om de snelste, dikste of mooiste occasions. Dat mag de pret niet drukken, want met een turboloze basismotor en weinig opties kan er weinig stuk.

De 9-3 blijft een ideale winterauto. Naast effectieve verwarming en ventilatie heeft de vijfdeurs hatchback uitmuntende stoelen, goed zicht rondom en een dashboard met schakelaars en knoppen die je ook met handschoenen aan probleemloos kunt bedienen.

BMW 3-serie Compact

Na de succesvolle eerste 3-serie Compact op basis van de E36-reeks volgt in 2001 een versie op basis van de E46- reeks. Vooral door de smaakgevoelige vormgeving wordt het geen succes. Met de rijeigenschappen is niets mis. Achterwielaandrijving en een korte wielbasis blijven een ideale combinatie voor fans van zijwaartse vooruitgang.

Bij weinig regen, sneeuw of ijs kan de 3-serie ‘Short Wheelbase’ hier overigens ook ongevraagd op trakteren. Omdat iedereen voor de zescilinders gaat, zijn de viercilinders verrassend goedkoop, en op de koop toe minder listig in winterse omstandigheden.