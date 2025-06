Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze compacte occasion is al achttien jaar tijdloos charmant

Je auto moet onderscheidend zijn en passen bij je leefstijl, waarin je een duidelijke hang naar het verleden hebt. Praktisch heb je eigenlijk geen eisen, twee zitplaatsen zijn genoeg. Je hebt vijftien mille te besteden. Zo kom je uit bij deze occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

We gaan voor de retrochic deze keer, met als eerste kandidaat de tijdloze Fiat 500. Welke andere twee opties hebben we deze week voor je? Dat zie je op donderdag en zaterdag, maar waarschijnlijk kun je ze al wel raden.

Fiat 500 (2016 – 2022)

De charme van de Fiat 500 is voor veel mensen overduidelijk. Ja, hij is klein, maar je zit er bijna altijd alleen in. Goed, de bagageruimte houdt met 185 liter echt niet over, maar ach … als het nodig is, leg je gewoon de rugleuning van de achterbank plat.

Achter het stuur is het even wennen. Het instrumentarium is leuk, maar niet ideaal afleesbaar. De versnellingspook staat op een sokkel, maar dat went snel en schakelt fijn. De 500 is lekker compact, wendbaar en hij past in kleine gaatjes.

Er is een enorm aanbod occasions. Voor dit bedrag zoeken we een jonge en heel complete, zoals de 1,0 hybride ‘Dolcevita’ met panoramadak (2022, 40.000 km) voor € 14.990 bij een autobedrijf in Den Haag.

Let hierop bij deze occasion

Het is bij een 500 zaak regelmatig de olie te peilen en eventueel bij te vullen. Bij te weinig olie start de motor niet meer uit ‘zelfbescherming’.

Na enkele weken stilstand draait de motor opvallend snel op de startmotor. Er moet dan oliedruk worden opgebouwd, na even volhouden start-ie gewoon.

Als het contact helemaal niet reageert op de sleutel, dan is dat alleen een slecht of vuil contact op de minpool van de accu. Dat is allemaal zeer te overzien!