Deze Porsche-occasion wordt ooit nog héél veel geld waard

De Porsche 911 GT3 is een icoon en een bochtenbeest. Wie deze occasion zoekt, komt waarschijnlijk van een koude kermis thuis: het aanbod is uiterst schaars en betaalbaar zijn ze niet. Toch kan dit zomaar een collector’s item worden die nog veel verder in prijs stijgt.

De vijfde generatie van de 911 bracht voor het eerst watergekoelde motoropties met zich mee en de Porsche 911 GT3 is hier ook van voorzien. Aan boord draait het niet om show, maar om pure, doelmatige sportiviteit. Zo staat de toerenteller centraal in je blikveld. Ook de overige details maken duidelijk dat deze occasion gericht is op het circuit. Zangeres Dua Lipa verkocht dit jaar haar moderne versie van deze auto.

Techniek van de Porsche 911 GT3

De Porsche 911 GT3, die in 1999 overigens de Autovisie Supertest won, heeft in zijn kont een atmosferische 3,6-liter zescilinder boxermotor, die 360 of 381 pk levert.

Keuzestress heb je bij de Porsche 911 GT3 niet, want hij kwam enkel met achterwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak.

Aandachtspunten van een Porsche 911 GT3-occasion

Het motorblok van de Porsche 911 GT3 is nagenoeg onverwoestbaar en dat is maar goed ook. De andere 996-modellen hadden namelijk last van lekkende krukaskeerringen, cilinderwandslijtage en speling op het tussenaslager. Dat laatste zorgde voor menig dure motorrevisie. Eerder schreven we al een koopwijzer over de reguliere 911 van deze generatie.

De Porsche 911 GT3 staat bekend als zeer degelijk gebouwd. Toch zijn er mankementen die voor alle 911-modellen van deze generatie gelden. Problemen zoals lekkende expansievaten, radiateurs en defecte koelventilatoren vallen tijdens een testrit niet altijd direct op. Een hakende tweede versnelling is daarentegen vaak een duidelijke voorbode van een aanstaande bakrevisie. Controleer daarnaast of alle elektronica het doet, want deze occasions zijn nooit goedkoop om aan te sleutelen.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze Porsche 911 GT3, uit 2001, in het Noord-Brabantse Oss. Van deze occasion staan er momenteel maar een dozijn te koop en het aanbod is dus zeer beperkt. Toch hebben we een heel net model weten te vinden, maar de prijs is daar ook naar. Deze GT3 kost namelijk 94.950 euro en is daarmee meer dan een halve ton duurder dan een instap-Carrera van deze generatie. De tellerstand bedraagt 74.000 kilometer en de catalogusprijs was 132.731 euro.