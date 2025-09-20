Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze chique, zakelijke occasion is zeldzaam en betaalbaar

Het is niet verkeerd om eens buiten de lijntjes te kleuren. De Saab 9-5 is misschien niet het eerste model waar je aan denkt in je zoektocht naar een zakelijke occasion. Toch doet deze Saab niet onder voor de bekende Duitse drie.

Met een zakelijke auto moet je misschien niet te ver buiten de lijntjes willen kleuren. De 9-5 oogt als een stijlvolle, maar toch net iets spannendere optie. Autovisie had de Saab 9-5 al eerder op het oog en liet hem het opnemen tegen de Honda Legend in de Occasion Battle-rubriek. Die aflevering kun je hierboven bekijken.

De zakelijke Saab 9-5

De Saab 9-5 is zacht gezegd eigenzinnig te noemen, maar niet té. Voorzien van een flinke hoeveelheid chroom aan de voorkant, en een sierlijke, ronde achterkant, straalt het model zakelijkheid uit. De tweede generatie van de Saab is maar kort in productie geweest (2010-2012) vanwege het faillissement van het merk. Het model is daarom vrij zeldzaam, aangezien er maar ongeveer 11.000 exemplaren zijn geproduceerd.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Met zijn lengte van vijf meter en een leeggewicht van 1.600 kilo is de 9-5 een flinke jongen. Hij staat hiermee op het Amerikaanse Epsilon II-platform. Het interieur van de Saab oogt helaas wat goedkoop, met zijn vele plastic elementen.

Van 160 tot 300 pk

Op het gebied van motorisering viel er destijds genoeg te kiezen. De instapper was een 1,6-liter turbo met 160 pk. Dat klinkt degelijk, maar met zijn gewicht in het achterhoofd, niet de beste optie. Een betere keuze is de 2,0-liter Turbo met 220 pk. Wie meer vermogen wil, kan terecht bij de 2,8-liter V6-turbo met 300 pk. Daarnaast waren er ook nog twee turbodiesels beschikbaar: een 160 pk TiD en een 190 pk TTiD.

Aandachtspunten van de occasion

In de 9-5 zitten geen echte Saab-motoren meer. De viercilinders van General Motors – een 1.6 met 180 pk en een 2.0 met 220 pk – zijn probleemloos. Bij de 2,8-liter turbo-V6 is er kans op olie- en koelvloeistofverbruik en ook kan de distributieketting oprekken.

De fraaie led-balk tussen de achterlichten is niet altijd storingsvrij. Reparatie is niet moeilijk. Op het internet zijn genoeg handleidingen te vinden. Het is geruststellend om te weten dat de onderdelenvoorziening voor de 9-5 nog steeds vrij goed is. Er zijn bovendien Saab-specialisten te over, ook in Nederland.

Aanbod van de occasion

Omdat de tweede generatie 9-5 slechts kort in productie is geweest en er ongeveer 11.000 exemplaren zijn gebouwd, is het aanbod schaars. Toch staan er nog redelijk wat occasions te koop. Op Gaspedaal.nl zijn er momenteel zelfs achttien exemplaren te vinden. Daarbij is er keuze uit benzine- en dieselmotoren, met zowel handgeschakelde transmissies als automaten. De prijzen lopen sterk uiteen, zo vind je al een diesel vanaf 7.000 euro, maar ook een 2,8-liter V6-turbo rond de 21.000 euro.