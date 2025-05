Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze bruikbare occasion voor 10.000 euro is verrassend zeldzaam

Je hebt een jong gezin met twee kinderen, dus je hebt nog weleens wat mee te nemen. Dat hoge zitten is ‘voor ouwe mensen’, dus het wordt geen SUV. En met al dat stadsverkeer zou een automaat wel fijn zijn. We hebben de ideale occasion voor je.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime, gebruiksvriendelijke occasion voor maximaal 10.000 euro. Afgelopen dinsdag droegen we de Ford Focus Estate als optie aan en op donderdag was de Opel Astra Sports Tourer aan de beurt.

Volkswagen Golf Variant (2014 – 2017)

Je komt Golfs tegen op elke straathoek, maar een Variant met automaat… da’s even zoeken. Begin eens met een proefrit, want daarin overtuigt deze allemansvriend, met z’n rust, ruimte en comfort.

Ruimte? Wat te denken van een bagageruimte van 605 liter? De 81 kW motor (1.2 TSI) is in ons geval gekoppeld aan een zéventraps automaat. Die zorgt voor rust, souplesse en een wat bescheidener verbruik op lange ritten. Qua bediening is een Golf een allemansvriend, iedereen rijdt er zó mee weg!

Feit is wel dat een Golf door z’n enorme populariteit relatief duur is, oftewel: bij een vast budget kom je uit bij een iets oudere auto. De donkerblauwe 1,2 TSI Highline (2014, 156.000 km) die voor € 9.850 wordt aangeboden bij een autobedrijf in Rotterdam bewijst dat.

Let hierop bij deze occasion

De TSi- en TFSi-benzinemotoren verbruiken als ze ouder worden wat olie. Regelmatig peilen en bijvullen is zeer aan te raden, vaak haalt de motor qua verbruik de volgende grote beurt niet.

De 1,2 en 1,4 liter hebben last van doorslaande bougiekabels, waardoor ze op drie cilinders gaan lopen. Gewoon een setje nieuwe kabels erop: klaar!

De DSG-automaten kunnen ontregeld raken. Dat is te resetten, maar als de zekering eruit klapt, is de oorzaak meestal zodanig dat een automaatrevisie nodig is. Kostbaar!