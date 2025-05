Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare station is als occasion ideaal voor het hele gezin

Je hebt een jong gezin met twee kinderen, dus je hebt nog wel eens wat mee te nemen. Je wilt ook gewoon een bekend merk rijden. Met al dat stadsverkeer zou een automaat in je occasion wel heel fijn zijn.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor 10.000 euro. Vind je de Ford Focus niets? Bekijk dan de occasion van donderdag of zaterdag.

Ford Focus Estate (2014 – 2018)

Als echte Ford blinkt de Focus uit in rijeigenschappen. Hij stuurt gewoon lekker, is voldoende comfortabel en ook de automaat werkt fijn. Het interieur is voldoende ruim, met erg fijne voorstoelen en het dashboard is modern en overzichtelijk. De bagageruimte is met 490 liter achter de achterbank de kleinste van dit trio, maar behelpen is anders.

De 1,0 liter driecilindermotor met 92 kW líjkt wat ondermaats, maar is in de praktijk bij normaal gebruik echt soepel en sterk genoeg. De automaat heeft zes versnellingen. Bij een autobedrijf in Arnhem staat voor 9.950 euro een zwarte 1.0 Turbo Titanium (2016, 119.000 km) te koop met een rijke uitrusting en een nieuwe distributieriem. Dit zou wel eens een importauto kunnen zijn.

Hier moet je op letten bij de occasion

Rechts onder het dashboard zit een van de computers van de auto. Als iemand daar per ongeluk tegenaan schopt, kan het zijn dat de auto stilvalt. Meestal is dat alleen een losse stekker. Een zwak en kostbaar onderdeel is de ABS-regeleenheid. Als die kapot is, wil de motor ook niet meer starten.

De centrale computer van de motor zelf kan ook stuk gaan, de auto houdt er dan gewoon mee op. Als bijvoorbeeld te hard tegen een stoeprand is gereden, kan het zijn dat de motor niet start. De auto ‘denkt’ dan dat er een aanrijding is geweest, uit veiligheidsoogpunt wordt de brandstoftoevoer onderbroken. Knopje indrukken: klaar!