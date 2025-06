Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare occasion is lekker retro en rijdt geweldig

Je auto is belangrijk, hij moet passen bij je leefstijl. Lekker retro, want je hebt een duidelijke hang naar het verleden. Praktisch heb je eigenlijk geen eisen, twee zitplaatsen zijn genoeg. Je hebt vijftien mille te besteden. Dan is deze Mini Cooper-occasion een voor de hand liggende keuze.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Retro-occasion voor 15.000 euro

We gaan voor de retrochic deze keer, met als eerste kandidaat de tijdloze Fiat 500. Welke andere twee opties hebben we deze week voor je? Dat zie je op donderdag en zaterdag, maar waarschijnlijk kun je ze al wel raden.

Mini Cooper (2014 – 2018)

Elke Mini heeft zijn charmes. Dat zijn er eigenlijk twee. Ten eerste het onmiskenbare uiterlijk, lekker onderscheidend, met zoveel kleurcombinaties dat je als vanzelf gaat zoeken naar ‘die éne’. Tja en dan de rijeigenschappen… zo’n auto stuurt echt fantastisch. De wegligging is dik in orde, maar ook al ga je niet echt hard, het voelt zo fijn aan, mits je er van houdt.

Na aanschaf moet je wel even wennen aan het heerlijk eigenwijze, ronde dashboard. De bagageruimte is met 280 liter inhoud nog zo gek niet, voor je vakantiebagage wordt het wel krap. Wat zeg je van rood met een zwart dak? In Wormerveer staat deze 1,5 ‘First Born Edition’ (2014, 50.000 km) voor 14.950 euro.

Aandachtspunten van de Mini Cooper-occasion

De krukaspoelie gaat bij de 1,5 liter motor weleens stuk. De dynamo en de waterpomp werken dan niet, dat wordt op het dashboard duidelijk aangegeven. Niet mee doorrijden! Een Mini die niet start heeft een losse massakabel tussen carrosserie en versnellingsbak (alleen vastzetten) óf de draad van de schakelaar bij de koppeling is los. Dat komt vaak voor bij bestuurders met puntige schoenen (!). Een 1,5 die slecht loopt, kan ‘m zitten in vervuiling van de stelmotor op de nokkenas. Kwestie van schoonmaken.