Deze betaalbare occasion is een trekauto van uitstekende kwaliteit

De Volkswagen Touareg en Range Rover gaan een flinke paardentrailer niet uit de weg. Maar zijn er ook goedkopere opties? Jazeker, wat dacht je van deze Subaru Forester-occasion? Dat is een prima trekauto.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een trekauto’s voor maximaal 15.000 euro. Afgelopen dinsdag schreven we over de Hyundai Santa Fe en donderdag kwam de sjieke Range Rover Evoque aan bod. Vandaag hebben we de derde en laatste occasion voor je klaarstaan.

Subaru Forester (2013 – 2019)

De Forester is een auto die zo mooi uitstraalt waarvoor hij staat: stoer, sterk, probleemloos in staat om zware klussen te doen. Hij mag afhankelijk van de motorisering 1.800 of 2.000 kg trekken. De viercilinder boxermotor loopt opvallend mooi en trillingsarm, daarbij wordt die geassisteerd door een traploze automaat. Die vraagt even gewenning, later waardeer je vooral het bedieningsgemak.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf Rick van Lierop)



De voorstoelen van de occasion zijn een beetje vlak, maar comfortabel genoeg voor lange ritten. Achterin is hij ruim genoeg voor volwassenen. De vering is ook mooi soepel, maar de Forester voelt nooit zweverig of zo aan, hij rijdt gewoon erg goed. Bij een autobedrijf in Anna Paulowna staat deze zilvergrijze Luxury (110 kW, 2015, 183.000 km) voor 14.999 euro.

Aandachtspunten van de Subaru Forrester

Heel simpel: zorg voor tijdig en deskundig onderhoud en ‘als dank’ laat een Forester je niet in de steek. Een exemplaar dat er vaak hard voor moet werken, kan wel wat olie verbruiken. Dus: regelmatig peilen en eventueel een beetje bijvullen. Er bestaan geen imitatie-onderdelen, dus ook bij normale slijtage zijn nieuwe onderdelen kostbaar, door de uitstekende fabriekskwaliteit en de minimale vraag.

Welke wordt het?

Kiezen we deze Subaru-occasion, de Hyundai Santa Fe of toch de Range Rover Evoque? Voor elke keuze valt best iets te zeggen. De stijl van de Evoque is fraai, de ruimte van de Santa Fe is handig. Puur, nuchter beschouwd, is in dit geval de Subaru Forester de beste keuze, op grond van leeftijd en kilometerstand èn de uitstekende reputatie van het merk.

Autovisie test de leukste occasions

