Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare occasion is serieus alternatief voor BMW en Audi

Bij premiummerken denk je aan BMW, Audi en Mercedes. Maar wie iets verder zoekt dan het Duitse trio, vindt ook kwaliteit in andere hoek. Neem de Honda Legend, een betrouwbare zakensedan die je nu voor niet al te veel geld koopt als occasion.

Deze D-segmenter wordt vaak over het hoofd gezien, maar niet door Autovisie. Niet alleen schrijven we er vandaag over. Ook deed de Honda Legend enkele maanden geleden mee aan de Occasion Battle-rubriek, waarin hij het opnam tegen de Saab 9-5. Die aflevering zie je hierboven.

Honda Legend als alternatief voor BMW en Audi

De Honda oogt misschien niet zo chic als een Mercedes-Benz, of zo sportief als een BMW. De Japanner komt wellicht zelfs wat suf en burgerlijk over, maar de kwaliteitsbeleving is doet niet onder voor de traditionele premiummerken.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Niet alleen is het materiaalgebruik en de bouwkwaliteit is goed, ook heeft deze vierde generatie Legend, die bij ons van 2006 tot en met 2010 op de markt was, enkele high-end features. Zo is de occasion al voorzien van actieve cruise control, een interieur met actieve noise cancelling en zelfs night vision. Ook is-ie voorzien van dit geavanceerde voetgangersveiligheidssysteem. Fancy.

Altijd met V6

Qua motorisering viel er niets te kiezen. Je hebt een betrouwbare 3,5-liter V6 met 295 pk, altijd gekoppeld aan een automaat. In de latere bouwjaren werd het slagvolume vergroot tot 3,7 liter, maar het vermogen bleef gelijk. Daardoor is-ie wat krachtiger in het middentoerengebied. De maximumhoeveelheid koppel nam met 20 Nm toe tot 371 Nm. De Honda Legend kan zijn vermogen niet alleen over de voor- en achteras, maar ook over het linker en rechter achterwiel.

Aandachtspunten van de Honda Legend-occasion

De Legend heeft een rotsvaste reputatie. En terecht. Er zijn weinig echte problemen bekend. Let erop dat de auto zijn terugroepactie voor de beruchte Takata-airbags heeft gehad. Bij een aanrijding kunnen deeltjes van de metalen behuizing scheuren en de cabine in worden geschoten.

Verder kan de 3,7-liter V6 (vanaf 2008) olie lekken en is de Legend gevoelig voor elektronische storingen. Mocht de auto nog op zijn originele runflatbanden staan, dan moeten die door iets anders worden vervangen. Michelin is gestopt met zijn PAX-systeem.

Exclusiever dan BMW of Audi

De Honda Legend is een tamelijk exclusieve auto. Anders dan een BMW 5-serie of Audi A6, kom je deze Honda maar zelden tegen. Het aanbod op de tweedehandsmarkt is daardoor vrij beperkt. Op dit moment zijn er op Gaspedaal.nl vier exemplaren van deze generatie te vinden. Prijzen schommelen tussen de 10.000 en 14.000 euro.