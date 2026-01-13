Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare en superleuke Franse sportauto durft niemand te kopen, is dat terecht?

Betrouwbaarheid is misschien wel een van de belangrijkste eigenschappen voor een occasion. Op dat gebied scoort deze Franse sportauto niet zo goed, maar is het terecht dat bijna niemand hem durft te kopen?

In bovenstaande Occasion Battle vergelijken we de Peugeot RCZ met de Mazda RX-8. Beide hebben ze en beruchte motor.

De Peugeot RCZ

De kwaliteitsbeleving in de Peugeot RCZ is niet slecht. Door het opklappende navigatiescherm en het inmiddels wat verouderde interieur oogt de occasion niet modern, maar de stoelen zijn zoals je in een Fransoos mag verwachten: zacht, goed gevormd, comfortabel en met voldoende zijdelingse steun. De gebruikte materialen zijn degelijk, en met een druk op de knop op de middentunnel krijgt het design een exotisch tintje.

De actieve spoiler die bij hogere snelheid automatisch omhoogkomt, blijft een zeldzaam gezicht in deze prijsklasse. Dit is niet alleen theater, hij genereert bij hoge snelheid ook zo’n vijftien kilo extra downforce. Zichtbaar spektakel dat dus wél nut heeft.

Motor Peugeot RCZ-occasion

Daarbij heeft de Peugeot RCZ een koppelrijke, krachtige motor die voor zijn relatief kleine slagvolume van 1,6 liter erg potent aanvoelt. Zo goed zelfs, dat hij de prijs ‘Motor van het Jaar’ won. Koppel dit met een fijne handbak, een goed stuurgevoel en een leuke carroserie en je hebt een echt goede sportauto. Helemaal als R-variant – die zelfs de Autovisie Supertest in 2027 wist te winnen.

De Peugeot ziet er dus niet alleen sportief uit, hij ís het ook. Met zijn stijve, lage koets schuilt er onder het sierlijke koetswerk een echte sportauto.

Aandachtspunten Peugeot RCZ

Helaas bleef er al snel van de goede reputatie weinig over. De Peugeot RCZ mag dan wel een heerlijke stuurmansauto zijn, de betrouwbaarheid bleek al snel behoorlijk dramatisch. Bij de 1.6 THP-motor van de RCZ kunnen uitrekkende distributiekettingen, defecte kettingspanners en verschuivende nokkenastandwielen voorkomen. Vaak kondigt dit zich aan met duidelijke bijgeluiden aan de voorkant van de motor.

Het is lastiger te voorkomen dan de interne vervuiling, maar regelmatig olie verversen, kwalitatieve brandstof tanken en de motor altijd goed warm laten worden, helpen om problemen te beperken. Daarnaast komen bij de RCZ-occasions incidenteel elektronicastoringen voor, soms klein, soms frustrerend om te traceren. Een auto met een goed ingevuld onderhoudsboekje en recente kettingset is daarom een veiligere keuze. Wil je alle aandachtspunten van de Peugeot RCZ weten? Bekijk dan het aankoopadvies.

Gevonden occasion

Autovisie vindt een Peugeot RCZ uit 2011 met iets meer dan 90.000 kilometer op de teller voor nog geen 10.000 euro. De auto is origineel Nederlands en heeft twee eigenaren gehad.