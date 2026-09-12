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Deze auto vormde in 2006 het toppunt van luxe bij Audi en is nu een betaalbare occasion

De zeroes waren gouden tijden voor petrolheads. In een onvervalst staaltje automobiel spierballenvertoon ontwikkelden fabrikanten de meest waanzinnige motoren. Weet je nog dat Audi een atmosferische V10 in de S8 lepelde? Geweldig! Die auto vormde toen toppunt van luxe binnen het merk, maar is inmiddels relatief betaalbaar als occasion.

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Het is typisch zo’n auto die je vooral vanwege zijn krachtbron koos. In feite kocht je een V10-motor en daar zat dan toevallig een A8 aan vast. Dat maakte samen de tweede generatie Audi S8, geproduceerd van 2006 tot 2010. In bovenstaande Occasion Battle-video van afgelopen december neemt een gebruikte S8 het op tegen een Bentley Arnage.

Atmosferische V10

Op enkele bizarre hypercars zoals de Red Bull RB17 na, is de V10-motor vrijwel volledig uitgestorven. Vroeger was dat wel anders. Je had bijvoorbeeld de Dodge Viper, Porsche Carrera GT en deze waanzinnige Japanner. Maar ook in gewoner ogende auto’s zoals de BMW M5, Audi S6, RS 6 en dus de S8 werden met tienpitters geleverd.

Anders dan de dubbelgeblazen V10 in de RS 6, heeft de S8 een natuurlijk ademende tiencilinder. Met zijn 5.204 cc aan slagvolume produceert hij evengoed een gezonde 450 pk, maar wel pas bij 7.000 toeren. Om van alle trekpaarden gebruik te maken, moet je hem dus flink van jetje geven. En dat voelt wellicht wat onwennig in een statige luxesedan als de S8.

Aandachtspunten van de Audi S8-occasion

Zo’n V10 is leuk, maar verkijk je niet op het onderhoud en de daaraan verbonden kosten. Het loopt namelijk snel in de papieren doordat eraan sleutelen vanwege zijn flinke formaat erg tijdrovend is. De directe brandstofinspuiting kan koolstofafzetting in het inlaatspruitstuk veroorzaken, wat ten koste gaat van de prestaties. Ook kunnen de wervelkleppen defect raken, met hoge reparatiekosten tot gevolg.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De Audi S8 zit vol technische snufjes, waardoor er ook veel is dat kapot kan gaan. Controleer wel zorgvuldig alle knoppen, bewegende onderdelen en elektronische systemen. Roest speelt gelukkig geen enorme rol dankzij het aluminium spaceframe.

Hoeveel kost zo’n luxesedan?

Durf je zo’n Audi S8 wel aan? Dan hoef je gelukkig niet héél diep in de buidel te tasten. De goedkoopste exemplaren met hoge kilometerstanden beginnen al rond de 11.000 euro. En dat terwijl destijds voor auto’s destijds al gauw rond de anderhalve ton moest worden betaald. De vraag is of je modellen onderaan de prijsladder moet willen hebben.

Ook de exacte auto uit bovenstaande video staat overigens nog te koop. Voor die Audi S8-occasion vraagt Rijken Auto’s uit Wijchen iets minder dan dertig mille. Blijkbaar is er niet veel animo voor dit indrukwekkende stukje autotechniek.