Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze onbekende occasion maakt het BMW M en Mercedes-AMG lastig

Op de occasionmarkt zijn genoeg sportsedans te vinden, maar de Cadillac CTS is wel ietsje unieker dan het aanbod van de gebruikelijke Duitse merken, zoals de BMW M5 en Mercedes-AMG E-klasse.

De tweede generatie Cadillac CTS maakt het met zijn vermogen, luxe afwerking en schappelijke prijzen zijn Duitse tijdgenoten knap lastig. Alleen had deze Amerikaanse occasion bij zijn introductie een zeer slechte timing: in 2007 kwam deze bolide op de markt en een jaar later viel moederconcern General Motors bijna om door de losgebrande kredietcrisis.

Techniek van de Cadillac CTS

In Nederland is de Cadillac CTS met vier verschillende benzinemotoren geleverd. Allereerst was er een 2,8-liter V6 met 211 pk, die later in occasions vervangen werd door een 3,0-liter V6 met 276 pk. Een stap hoger stond de 3,6-liter V6, die 311 of 322 pk produceert. Het topmodel CTS-V beschikt over een 6,2-liter V8 met mechanische compressor. Deze motoroptie komt uit de Corvette ZR1 en produceert 550 pk. Er waren verder in Europa plannen voor een 2,9-liter diesel-V6, maar die is nooit uitgebracht.

De Cadillac CTS heeft bijna altijd achterwielaandrijving, maar de 3,6-liter motor kwam tegen meerprijs ook met vierwielaandrijving met Haldex-koppeling. Dat betekent dat de voorste wielen pas bijspringen als de achterste tractie dreigen te verliezen. Wat betreft het schakelen gebeurt dat bij de V6-occasions via een zestrapsautomaat. De CTS-V heeft ook deze transmissie of een handgeschakelde zesbak.

Aandachtspunten van een Cadillac CTS-occasion

Bij modeljaren tot 2010 kunnen rammelende distributiekettingen voorkomen. Tijdens een proefrit van de occasion herken je dit aan vermogensverlies en/of een brandend motorlampje. Vanaf 2010 is een gemodificeerde en sterkere ketting gemonteerd. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Cadillac CTS.

De Cadillac CTS heeft een relatief hoog gewicht en vermogen. Hierdoor kunnen zaken als remmen en banden bovengemiddeld snel slijten. Controleer ook bij occasions of de automaat soepel schakelt. Haperen ligt soms aan vervuilde olie of een versleten koppelomvormer. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt soms onterecht voor een te lage spanning. Opnieuw kalibreren lost dit mogelijk op, maar soms ligt het aan de wielsensoren en dan moet je ze vervangen.

Deze occasion

Er zijn maar drie Cadillac CTS-occasions van deze generatie op gaspedaal.nl te vinden en wij kozen deze zwarte CTS-V uit. Als je niet de gevraagde 34.950 euro voor deze 566 pk sterke sportsedan over hebt, kun je altijd kiezen voor de andere twee opties. Deze beschikken beiden over een tammere V6 en kosten rond de 10.000 euro. Dat gezegd hebbende hebben wij deze gekozen. De bolide komt uit 2010, staat te koop in het Noord-Brabantse Nieuwkuijk en heeft 136.963 kilometer op de teller staan. De catalogusprijs bedroeg 131.901 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.