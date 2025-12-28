Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 verrassend goede offroaders kun je ook goed dagelijks gebruiken en zijn behoorlijke luxe

Ben je op zoek naar een offroader, maar heb je ook een gezin en wil je netjes voor de dag kunnen komen? Dan past een van deze vijf occasions ongetwijfeld bij jou.

Autovisie reed in bovenstaande Occasion Battle met de jetset van de occasions. Welke wint er? De Toyota FJ Cruiser of de Hummer H2.

Vijf verrassend goede offroad-occasions die je dagelijks kunt gebruiken

In de periode 2000-2010 zijn er redelijk wat – eveneens niet al te doorsnee – alternatieven te vinden voor de kandidaten in bovenstaande reportage. De prijzen voor occasions liggen niet altijd in hetzelfde bereik als bij de Toyota FJ Cruiser en Hummer H2.

1. Lexus LX

Je kunt voor de technisch vergelijkbare Land Cruiser kiezen, maar wil je met maximale luxe en firepower imponeren om de Hummer weerwerk te bieden, dan kun je beter voor de op Amerika gerichte Lexus LX 570 opteren. Die is ‘geladen’ met een 5,7-liter V8 die 383 pk en 402 Nm sterk is.

In Nederland is hij nooit geleverd, hooguit grijs geïmporteerd. Het occasion-aanbod is zeer beperkt, maar deze auto wordt nu vooral aangeprezen als youngtimer en kost als 8-persoons LX 470 of 570 30 à 40 mille.

2. Mercedes-Benz GL-Klasse

Net als de Hummer heeft de GL veel karakter en een tikje fout imago. Toch maakt de gebruikte Geländewagen nu carrière als youngtimer. Hij is niet zo groot als de Hummer, dus iets praktischer, en er is meer motorenkeuze dan bij de FJ Cruiser.

De turbodiesels zijn niet te versmaden, maar vooral als AMG is hij populair. Ondanks zijn imago als bad boy is het een serieuze terreinauto. Goede GL-occasions uit de periode 2000-2005 kosten 30 à 75 mille.

3. Mitsubishi Pajero

Samen met de Toyota en Nissan behoort deze Pajero tot de Japanse superhelden in deze klasse. Japanse engineering en betrouwbaarheid maken hem tot een legende. Als werkpaard voor de professional en ultieme reisgezel voor de wereldreiziger met een flink reisbudget heeft de Mits meestal een viercilinder turbodiesel en 4WD.

Veel zeldzamer is de versie met een benzine-krachtbron. Op Gaspedaal vonden we er dik 25 occasions met prijzen tussen de 4 en 38.000 euro.

4. Nissan Pathfinder

De Pathfinder van 2005-2010 is ook buiten de gebaande paden te vinden. De Nissan heeft iets minder status, maar is zeker een serieuze terreinbeul, waarmee we als Autovisie ooit nog naar Singapore gereden zijn.

Ook dit ‘woestijnschip’ vind je meestal met een turbodiesel, de 2.9 DCI (171 pk, 403 Nm). Maar hij is er ook met een 4,0liter V6 die 269 pk en 385 Nm genereert. Het tweedehandsaanbod beperkt zich vooral tot auto’s op grijs kenteken tussen 2 en 10.000 euro.

5. Range Rover

Wie de Japanse en Amerikaanse terreinauto’s stijlloos vindt, kan kiezen voor de Britse upperclass: de Range Rover. Daarvan vind je makkelijker achtcilinders op benzine, maar ook turbodiesels.

Als je een goede vindt, heb je een capabele 4×4, maar gezien hun horrorreputatie kunnen ze ook diepe sporen maken in je bankrekening. Deze koninklijke koets is er vanaf 5.000 euro, maar dagelijks inzetbare youngtimer-exemplaren kosten eerder 20.000 euro. Toch op zoek naar iets goedkopers? Ook voor veel minder geld kun je leuke offroaders vinden.