Deze 5 sportieve coupés zijn inmiddels betaalbare occasions

Nieuwe coupés sportieve rijeigenschappen zijn steeds zeldzamer, maar als occasion nog in groten getale te vinden.

Afgelopen week zette Autovisie de Peugeot RCZ en Mazda RX-8 tegenover elkaar in de Occasion Battle-rubriek. Die aflevering zie je hierboven.

Vijf sportieve coupés als betaalbare occasion

Dit zijn twee unieke, maar ook beruchte auto’s. Ze staan immers niet te boek als erg betrouwbaar. De vijf occasions die we hieronder op een rijtje zetten, hebben een (iets) betere reputatie.

1. BMW Z4

De zoektocht naar een heerlijke GT eindigt voor veel Europeanen bij de BMW Z4. Niet vreemd, want de achterwielaandrijver is fraai, degelijk en beschikt over heerlijke zescilinders.

Het aanbod coupés is klein, met minder dan dertig exemplaren te koop. Prijzen voor de E86-occasions (2006-2009) beginnen rond de 15.000 euro en lopen op tot ruim 57.000 euro voor een frisse M.

2. Toyota GT86

In tegenstelling tot de RX-8 en RCZ heeft de Toyota GT86, net als zijn bijna identieke broer Subaru BRZ, een uitstekende reputatie. De 2,0-liter viercilinder mocht wat meer vermogen hebben, maar de rijbeleving is precies zoals het hoort in een echte sportcoupé: licht, direct en puur.

Mede door zijn goede reputatie blijven de prijzen stevig. Een GT86 koop je vanaf ongeveer 15.000 euro, terwijl de beste exemplaren oplopen tot rond 27.000 euro.

3. Nissan 350Z

Een andere Japanse stuurmansauto is de Nissan 350Z. Ook deze coupé is degelijk gebouwd, al verbruiken vroege versies van de 3,5-liter V6 veel olie. We vertellen je alle plus- en minpunten van de 350Z in deze aflevering van de Occasion Battle, waarin de Japanner het opneemt tegen een Amerikaanse coupé.

Occasions met de in 2007 geïntroduceerde HR-motor zijn betrouwbaarder, gewilder en daardoor duurder én lastiger te vinden. Prijzen voor een coupé beginnen in Nederland net onder de 10.000 euro en lopen op tot bijna 30.000 euro.

4. Volkswagen Scirocco

Praktischer, makkelijker te vinden en stiekem ook wel een beetje berucht. De Volkswagen Scirocco is een stijlvolle, sportieve coupé die met tal van motoriseringen is geleverd. Ook deze Volkswagen schitterde eerder in de Occasion Battle. Toen nam hij het op tegen een beeldige Italiaan. Die aflevering zie je hier.

De uitvoering met de slechtste naam is de 1.4 TSI met turbo én compressor, gekoppeld aan een DSG-automaat. Beter is de 2.0 TSI, bij voorkeur een exemplaar van latere bouwjaren. Aanbod is er genoeg: de prijzen beginnen rond de 2.250 euro en lopen op tot ongeveer 20.000 euro voor een net exemplaar.

5. Hyundai Genesis Coupé

Met achterwielaandrijving, een dikke zescilinder en een stevig onderstel is de Hyundai Genesis Coupé een uniek alternatief. Door zijn gewicht is hij minder scherp dan bijvoorbeeld de GT86, maar deze occasion is wel indrukwekkend snel en comfortabel.

Grote problemen zoals bij de RCZ of RX-8 kent hij niet, al blijft goed onderhoud essentieel voor een lange levensduur. Prijzen van occasions beginnen rond de 13.500 euro en de duurste exemplaren van Nederland kosten net geen 16.000 euro.