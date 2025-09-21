Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 snelle supercars zijn inmiddels als occasion vrij bereikbaar

Tegenwoordig kom je met een kwart miljoen nog maar nét kijken in de wereld van moderne supercars. Gelukkig vindt je op de tweedehandsmarkt genoeg occasions met serieuze prestaties en exotische flair voor een zachtere prijs.

Eerder testte Autovisie al de Lamborghini Gallardo SE versus de Nissan GT-R in de Occasion Battle-rubriek. Die aflevering zie je hierboven.

5 bereikbare supercar-occasions

Mocht je die modellen niks vinden, dan is er gelukkig meer keuze. Deze vijf supercars zijn inmiddels enigszins bereikbaar als occasion. We zeggen zeker niet dat ze betaalbaar zijn, maar met een beetje doorzettingsvermogen en de verkeerde prioriteiten moet een van de volgende droomauto’s ooit te bereiken zijn.

1. Audi R8

Stiekem had de Audi R8 iets beter in bovenstaande reportage gepast. Met prijzen die beginnen bij minder dan vijftig mille is Audi’s eerste supercar een stuk bereikbaarder dan de Gallardo waarmee hij een deel van zijn techniek deelt.

Het verschil is dat je onder in de prijsrange enkel de V8-varianten treft. Nog altijd een zalige aandrijflijn, zeker in combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak, maar simpelweg niet zo speciaal als de V10. R8’s met tiencilinder beginnen bij iets minder dan 70.000 euro.

2. Ferrari 360

Zeg je supercar, dan zeg je Ferrari. Voor minder dan een ton is er ruim voldoende keuze, al zijn het veelal oudere modellen of GT’s, zoals de 308, 612, 456 en Mondial. Die zijn niet te vergelijken met de veel krachtigere en sportievere GT-R en Gallardo.

De Ferrari 360, die je vanaf zo’n 80.000 euro vindt, komt dichter in de buurt. Een nog betere match is de Ferrari F430. Met zijn bijna 500 pk sterke 4,3-liter V8 kan hij het vuur na aan de schenen leggen van de Gallardo. De goedkoopste F430’s beginnen bij 100.000 euro.

3. Porsche 911 Turbo S

Is een 911 wel een echte supercar? Niet elke variant, maar de Turbo S (997) verdient die titel absoluut. Met zijn 530 pk en 700 Nm sterke zescilinder boxermotor, vierwielaandrijving en bliksemsnelle PDK-transmissie sprint hij in slechts 3,3 seconden naar de 100 km/h.

Voor minder dan een ton wordt het lastig een Turbo S-occasion te vinden. De iets tammere Turbo (nog altijd 480 pk sterk) is, tik je voor nog geen 70.000 euro op de kop. Maar een 911 blijft toch wat minder exclusief dan een Ferrari of Lamborghini.

4. Chevrolet Corvette C7

Met de middenmotorconfiguratie van de huidige C8 is de Corvette meer supercar dan ooit. Die zijn echter te nieuw, modern en prijzig om in dit lijstje mee te nemen, dus houden we het bij de C7. Die heeft zijn motor (een enorme V8, duh) nog voorin liggen.

Voor nog geen 80 mille heb je 466 pk onder je rechtervoet. Wie doorspaart voor de begeerlijke Z06-variant, moet zelfs 659 Amerikaanse pony’s in bedwang houden. Die occasion biedt meer beleving dan menig supercar. Is-ie boven budget? Overweeg dan deze minstens zo brute Amerikaan.

5. Aston Martin V8 Vantage

Wil je iets meer klasse uitstralen, kies dan voor een V8 Vantage die tussen 2005 en 2017 werd geproduceerd. In de neus ligt een V8 – je verwacht het niet.

In eerste instantie had de achtpitter een slagvolume van 4,3 liter, waarmee hij 385 pk produceerde. Vanaf 2008 werd de krachtbron opgeboord tot 4,7 liter en het vermogen steeg tot 426 pk. Beduidend minder dan de andere occasions in deze lijst. Daar staat tegenover dat de Aston Martin aanzienlijk goedkoper is. Je pikt ze vanaf 45.000 euro op.