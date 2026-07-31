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Deze 5 praktische stationwagens en SUV’s hebben supercarprestaties

Wie ruimte nodig heeft, hoeft prestaties niet op te geven. Deze vijf occasions combineren alledaagse bruikbaarheid met vermogenscijfers en topsnelheden die bij menig sportwagen niet zouden misstaan.

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In bovenstaande Occasion Battle nemen de Audi RS 6 Avant en Jaguar XFR-S Sportbrake het tegen elkaar op. Maar er zijn meer modellen die performance, een premiumgevoel én praktische bruikbaarheid bieden.

Alpina B5 Bi-Turbo Touring

Van de F10-generatie BMW M5 was geen Touring-variant, dus gaan we voor de Alpina B5 Bi-Turbo. Die kreeg na zijn facelift in 2021 een vermogen van 540 pk en 733 Nm koppel, waarmee hij vergelijkbaar is met de Audi en Jaguar.

De Alpina accelereert in 4,6 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 315 km/h. Occasions beginnen bij 25.000 euro voor een 507 pk leverend prefaceliftmodel en lopen op tot 60.000 euro voor een 600 pk sterke Edition 50.

BMW X5 M

Waarom geen SUV nemen in plaats van een stationwagon? En dan is de BMW X5 M de gedoodverfde optie. Hij wordt aangedreven door een 4,4-liter twinturbo-V8 met 575 pk en 750 Nm, die geen enkele moeite heeft met zijn gewicht van 2.250 kilo en garant staat voor een sprint naar 100 km/h in 4,2 seconden.

Gebruikt is de F15-generatie van de X5 M (2015 – 2018) niet goedkoop. Als occasion begint hij bij 40.000 en loopt op tot ongeveer 60.000 euro.

Mercedes-AMG E 63 Estate

Natuurlijk hoort er een AMG in dit rijtje thuis: de E 63 Estate in dit geval. Hij is er met een 6,2-liter atmosferische V8 (2009 – 2011) of een 5,4-liter achtcilinder met turbo (2011 – 2016). Met name die laatste is een powerhouse.

Hij produceert maximaal 585 pk en 800 Nm in de AMG E 63 S. Het prefaceliftmodel van de E 63 Estate is tweedehands beschikbaar vanaf zo’n 25.000 euro. Voor de geüpdatete versie betaal je minstens 35.000 euro.

Porsche Panamera Turbo Sport Turismo

De Porsche Panamera Sport Turismo is wat nieuwer dan de Audi en Jaguar, wat zich vertaalt in hogere occasionprijzen (64.000 – 75.000 euro). Hij is in Nederland geleverd van 2017 tot en met 2023. Als Turbo past hij het beste bij dit gezelschap.

Met 550 pk uit een 4,0-liter twinturbo V8 haalt hij een indrukwekkende topsnelheid van 304 km/h. Kan het nog gekker? Jazeker, want er was ook nog een Turbo S E-Hybrid met 680 pk.

Range Rover Sport SVR

Precies dezelfde motor als in de Jaguar, maar dan in een andere verpakking. De Range Rover Sport SVR is niets minder dan een monster, met zijn gewicht van meer dan 2.300 kilo(!) en zijn bulderende 5,0-liter supercharged V8.

Eentje die volgens de oude NEDC-cyclus 1 op 7,8 loopt, dus dan weet je dat de schade in de praktijk nog veel groter is. Als occasion is de Range Rover Sport SVR te vinden voor prijzen tussen de 36.000 en 60.000 euro.