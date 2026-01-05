Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 luxesedans koop je nu voor relatief weinig geld als occasion

Wie zin heeft om in 2026 een gokje te wagen, kan voor een van deze flink afgeschreven luxesedans kiezen. Als occasion tik je ze inmiddels voor niet al te veel geld op de kop.

Of het slim is, is een tweede. Dergelijke luxewagens zijn in aanschaf wellicht niet meer zo duur, maar het onderhoud kan nog steeds een flinke kostenpost vormen.

5 luxesedans die je voor relatief weinig koopt als occasion

Tijdens de Kerst zette Autovisie twee van dit soort luxesedans tegenover elkaar in de Occasion Battle-rubriek. Die aflevering zie je hierboven. Hoewel de Bentley veel ouder oogt (en is) dan de S8, was er wel degelijk enige overlap. Maar wie zoekt naar een stijlvolle luxesedan mét bijzondere motor, heeft meer te kiezen.

1. BMW 7-serie

Een topmodel met sportief randje, genaamd M760Li, zagen we pas bij de zesde generatie van de 7-serie. Die M was bij de E65-generatie (2001-2008) nergens te vinden, maar de V12-motor wel, zes liter groot en 445 pk sterk. Helaas wisten Adrian van Hooydonk en Chris Bangle niet iedereen te overtuigen met het ontwerp (net als bij deze controversiële tweedehands BMW).

Prijzen voor 760i-occasions beginnen al ver onder de 10.000 euro en lopen op tot zo’n 30.000 euro. Geloof het of niet, maar de niet-V12’s beginnen zelfs al bij zo’n drie mille. Een stapel vijftigjes door de shredder halen is ook een optie.

2. Rolls-Royce Silver Seraph

Goed, betaalbaar is de volgende eigenlijk niet te noemen. Toch nemen we hem mee in de lijst, want geen auto is beter met de Bentley Arnage te vergelijken dan de Rolls-Royce Silver Seraph. Ze delen immers aardig wat techniek. Een leek zal moeite hebben ze uit elkaar te houden. De grille is het belangrijkste uiterlijke kenmerk waarmee de Rolls-Royce zich van zijn tweelingbroer distantieert.

Wie de lange motorkap opent, ziet een groter verschil. Waar bij Bentley V8’s in het vooronder lagen, tref je voorin de Silver Seraph een 326 pk sterke BMW-V12. Er staan momenteel slechts twee Silver Seraph-occasions te koop in Nederland. Die kosten 72.950 en 94.500 euro.

3. Jaguar XJR

Net als de Audi S8 combineert de Jaguar XJR luxe met sportiviteit, maar dan met de klassiek-Britse flair. Het is als een rijdende Chesterfield-bank, aangedreven door een 4,2-liter V8 met supercharger, goed voor maar liefst 400 pk en 553 Nm. Daarmee legt hij de standaardsprint in 5,3 seconden af en haalt hij een topsnelheid van 250 km/h.

‘Doe nou geen gekke dingen’, moeten we onszelf vertellen als we zien dat de prijzen op de occasionmarkt al bij minder dan 10.000 euro beginnen. Iedereen weet dat de teller dan pas begint te lopen.

4. Maserati Quattroporte

De vijfde generatie Maserati Quattroporte rolde tussen 2003 en 2012 van de productieband. Luxueus? Check. Stijlvol? Check. Bijzondere motor? Check. De hoogtoerige 4,2-liter V8 is immers in samenwerking met Ferrari ontwikkeld. Met dat feitje scoor je op elke buurtbarbecue.

Met zijn waanzinnige geluid is de achtpitter een ware kippenvel-verwekker. Standaard produceert hij 400 pk, de Quattroporte S krikt dat met een naar 4,7-liter uitgeboorde V8 op tot 430 pk. Als occasion pik je dit Italiaanse raspaard al op voor minder dan 15.000 euro. De netste exemplaren worden verhandeld voor zo’n 75 mille.

5. Mercedes-Benz S 65 AMG

In deze periode kon je bij Mercedes-Benz terecht voor een vierde generatie S-klasse. Een W220, voor de modelcodenerds. Hij was met tal van motoren te krijgen, maar geen enkele is zo machtig als de 6,0-liter V12 in de S 65 AMG.

Alsof dat slagvolume en cilinderaantal nog niet genoeg was, schroefden de Duitsers er bovendien twee turbo’s op. Het resultaat was een 612 pk sterke supersedan die bijna 1.000 Nm koppel aan de straatstenen serveerde. Momenteel staat slechts één zo’n monster in Nederland te koop. Die occasion kost 64.950 euro. Niet goedkoop, maar vermoedelijk een schijntje vergeleken met zijn nieuwprijs.