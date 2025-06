Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 luxe-SUV’s koop je nu voor vrij weinig geld als occasion

Een praktische auto met hoge zit spreekt veel mensen aan. Als er dan ook nog een mooi merkje op de motorkap prijkt, ben je helemaal binnen. In dit artikel vijf luxe-SUV’s uit het premiumsegment die inmiddels relatief betaalbaar zijn als occasion.

Zoals altijd met afgeschreven luxeauto’s, moet je je wel realiseren dat een inmiddels behapbare aanschafprijs slechts een deel van het verhaal vertelt. De onderhoudskosten blijven aanzienlijk hoger dan bij bijvoorbeeld de simpel Golfje.

Occasion Battle: BMW X6 vs. Infiniti FX37 S

Wie daar niet voor terugdeinst, kan kiezen voor de BMW X6 of de vrij exclusieve Infiniti FX37 S. Deze twee SUV’s schitterden in de meest recente aflevering van de Occasion Battle. Beide hadden een dikke zescilinder onder de kap.

Vind je de BMW en Infiniti niks? Geen zorgen, er zijn voldoende alternatieven te bedenken voor die occasions.

5 luxe-SUV’s die nu betaalbaar zijn als occasion

Betaalbaar is een rekbaar begrip, maar onderstaande SUV-occasions zijn al te vinden vanaf 10.000 euro. Een schrijntje vergeleken met hun nieuwprijs.

1. Range Rover Sport

In 2005 verscheen de eerste generatie Range Rover Sport (de L320). Hoewel hij sterk lijkt op de gewone Range Rover (L322) die recent in deze rubriek schitterde, zijn er duidelijke verschillen.

Zo is de Sport lager en breder. Ook wordt hij gekenmerkt door een vlakkere voor- en achterruit. Zelfs in de minst krachtige benzineversie heb je al 300 pk tot je beschikking. Prijzen variëren van nog geen 10 mille tot meer dan 60.000 euro.

2. Porsche Cayenne

Het model dat Porsche van de ondergang heeft gered. Een gouden zet, die het merk heeft omgetoverd van sportwagenfabrikant naar SUV-bouwer.

De eerste generatie Cayenne is volgens velen niet moeders mooiste, maar in de juiste specificatie kun je er prima mee voor de dag komen. Zo kan een GTS best fraai ogen. De Cayenne was er met zes- en achtcilinders. Enigszins nette exemplaren koop je voor 10.000 tot 25.000 euro.

3. Audi Q7

Met de Q7 trad Audi voor het eerst toe tot de wondere wereld der SUV’s. De Q7 is wellicht niet zo sportief als de X6 en FX37 S, maar wel veel praktischer.

Het is een zevenzitter en wanneer je de achterste zitrij platgooit, heb je maar liefst 775 liter aan bagageruimte tot je beschikking. Klap ook de middelste zitrij neer om de kofferbak uit te breiden tot meer dan 2.000 liter. Prijzen van occasions beginnen bij minder dan 10.000 euro.

4. Mercedes-Benz ML

Net als BMW kwam Mercedes eind vorige eeuw met zijn eerste SUV. De tweede generatie van die ML (de W164) is een goed alternatief voor de BMW en Infiniti. Het benzineaanbod reikt van een 3,0-liter V6-diesel tot de overweldigende (en benzineslurpende) 6,2-liter V8.

Exemplaren met hoge kilometerstanden worden op de tweedehandsmarkt al verhandeld vanaf zo’n 5.000 euro. Wie zich daar niet aan wil branden, zal zo’n 15.000 euro moeten ophoesten voor een nettere occasion.

5. Lexus RX 450h

Blijf je liever bij Japanse degelijkheid, dan is de derde generatie Lexus RX een optie. In RX 350-trim ligt er een 377 pk sterke V6 in de neus. Bij de RX 450h wordt diezelfde zescilinder bijgestaan door twee elektromotoren, maar het maximumvermogen is gedaald naar 299 pk.

Dit om het verbruik te reduceren tot bijna 1 op 16 (fabrieksopgave). Korte afstanden op lage snelheden kun je zelfs volledig elektrisch rijden. De prijzen van occasions variëren van 10.000 tot 27.500 euro.