Deze 5 luxe SUV-occasions zijn beresterk en inmiddels opmerkelijk betaalbaar

Deze vijf luxe SUV-occasions zijn loeisterk en bieden veel luxe voor een behapbare prijs. Het addertje? De motoren die voorin deze tweedehands auto’s liggen.

Het zijn namelijk stuk voor stuk diesels. Dat voor veel autokopers oninteressant in het huidige belastingklimaat. In de Occasion Battle-aflevering bovenaan dit artikel zochten we uit voor welke doelgroep dergelijke monsterdiesels nog wél interessant zijn. Daarin nemen de Volkswagen Touareg R50 (met V10 TDI-motor) en Toyota Land Cruiser V8 het tegen elkaar op.

Vijf luxe SUV-occasions met beresterke dieselmotor

Wie grote afstanden moet rijden of zware ladingen moet trekken, kan baat hebben bij een SUV met een karrenvracht aan koppel. Hoewel steeds minder fabrikanten diesels aanbieden in Nederland, zijn er op de tweedehandsmarkt nog genoeg capabele aanhangertrekkers te vinden. Hieronder vijf bijzondere occasions.

1. BMW X5 M50d

De inmiddels niet meer leverbare M50d-variant van de huidige generatie X5 telt maar liefst vier turbo’s. Het is een koppelmonster om u tegen te zeggen. Deze SUV is echter vrij modern en daarmee nog behoorlijk prijzig.

Twee generaties eerder (de E70) zagen we voor het eerst een X5 M50d. Deze X5 werd alleen in 2012 en 2013 geleverd en was uitgerust met een 740 Nm sterke zes-in-lijn waar geen vier, maar ‘slechts’ drie turbo’s op waren geschroefd. Prijzen van occasions variëren tussen de 20.000 en 25.000 euro. Klinkt misschien als veel geld, maar het is niet veel meer dan de goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland tegenwoordig kosten.

2. Range Rover TDV8

Uiteraard kan de Range Rover niet ontbreken in dit lijstje. Een exemplaar van de L322-generatie figureerde enkele maanden geleden in deze rubriek met een benzine-V8, maar dieselmotoren waren ook te krijgen.

De eerste jaren waren dat zescilinder lijnmotoren van BMW, later namen achtcilinders van Ford het over. De 4,4-liter V8-turbodiesel levert zijn 700 Nm aan maximale trekkracht al vanaf 1.500 toeren. Reken bij deze variant op prijzen van 13.000 tot 30.000 euro.

3. Audi Q7 V12 TDI

De Touareg R50 had het in bovenstaande video gerust op kunnen nemen tegen zijn krankzinnige broer: de Audi Q7 V12 TDI. Samen belichamen ze het absolute hoogtepunt van de dieselmotor. In 2008 durfde Audi het aan om een 5,9-liter V12 TDI met maar liefst 1.000 Nm koppel in zijn grootste SUV te lepelen.

Dat ze zelfs een Audi R8-concept met die motor bouwden, zegt alles over hoe anders men toen over diesel dacht. Tweedehands zijn Q7-occasions met deze immense dieselkrachtbron helaas amper te vinden.

4. Porsche Cayenne

Ook de Porsche Cayenne ontkwam in de gloriedagen van de dieselmotor niet aan een zelfontbrander. We sparen onze ogen en richten ons zodoende even op de tweede generatie Cayenne die in 2010 verscheen.

Dieselrijders kregen in de basis een V6 geserveerd, maar konden ook een V8-dieselmotor krijgen in de Diesel S-uitvoering. Jazeker: extra sportief dieselen. Met zijn 850 Nm had je aan koppel geen gebrek. De meeste van deze V8-diesels hebben nu prijskaartjes tussen de 25.000 en 50.000 euro. Dat is natuurlijk niet niks, maar je krijgt er een zeer luxe en vrij moderne SUV-occasion voor terug.

5. Mercedes-Benz G 400 CDI

Op zoek naar een occasion die niet onderdoet voor de terreincapaciteiten van de Land Cruiser? Overweeg dan een G-klasse. We hebben het over de W461-generatie, al is die modelcode dankzij een productieperiode van 1992 tot 2022 nog altijd niet heel specifiek.

Hij was leverbaar met verschillende dieselmotoren, waarvan de OM628 als 560 Nm sterke V8 in de 400 CDI-uitvoering boven aan het dieselgamma stond. Occasions kosten tussen de 25.000 en 40.000 euro.