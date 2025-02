Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 betaalbare occasions bieden grootse lol tijdens trackdays

Motorsport is duur, maar een leuke trackday-auto hoeft geen rib uit je lijf te kosten. Hieronder vijf betaalbare occasions waarmee je enorm veel plezier beleeft op het circuit.

Dat circuitrijden leuk is, weten wij als geen ander. Recent probeerden we in drie dagen onze EU-racelicentie te halen. Het was een weekend bomvol actie (en wat schade). Check hier de vermakelijke videoreportage.

Betaalbare occasions voor het circuit

Het onderwerp van dit artikel komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen. Na de racelicentiereportage, zijn we zelf immers op zoek gegaan naar occasions die hun mannetje staan op het circuit. Die speciale aflevering van de Occasion Battle zie je hieronder.

Zoals je ziet kozen we voor een opgedirkte Austin Mini 100 en een BMW 120i die is geprepareerd voor de nieuwe MaxLease Cup. Mochten deze auto’s je niet verleiden, dan doen de occasions hieronder dat mogelijk wel.

1. BMW E90 330i

Is de nieuwe MaxLease Cup je te min, dan is er ook nog de BMW 330i Cup. Daarin race je in BMW 3-Series van de E90-generatie met krachtigere zescilinders die tot maximaal 265 pk mogen produceren.

Een 330i kost je wel een stuk meer dan een 120i. Je betaalt er al gauw meer dan 10.000 euro voor. Wil je een kant-en-klare raceauto? Dan kun je in het Groningse Eelde terecht. Daar staat een 330i Cup-auto te koop voor 34.890 euro.

2. Track-ready PTC-occasion

De absolute basisklasse in de autosport is de PTC Racing Cup, waarin met de Peugeot 107, Citroën C1 en Toyota Aygo geracet wordt. Deze citybugs zijn niet intimiderend en tik je al voor een habbekrats op de kop.

Bovendien zijn onderdelen goed verkrijgbaar en erg goedkoop. Net als bij de MaxLease Cup, geldt ook voor deelnemers aan de PTC Racing Cup dat zij een onderdelenpakket kunnen aanschaffen om Peugeot, Citroën of Toyota track-ready te maken.

3. Porsche Cayman

Met de GT3 RS heeft Porsche een kant-en-klaar circuitwapen in huis, dat werd maar weer eens bevestigd toen het sportieve topmodel de Autovisie Supertest van 2023 won. Helaas is de GT3 RS enkel voor de happy few.

Anders is dat bij de eerste generatie Cayman, die met prijzen vanaf zo’n 22.000 euro voor velen wél binnen budget valt, al moet het begrip ‘betaalbaar’ voor deze occasion een beetje worden opgerekt. Een Cayman is van een andere orde dan een GT3 RS, maar evengoed een echte stuurmansauto. Het is niet voor niets een geliefde auto onder trackdayfanaten.

4. Mazda MX-5

Een andere leuke klasse is de MaX 5 Cup, waar met Mazda MX-5’jes van de eerste generatie wordt gereden in Assen, Zandvoort en Zolder. Er zijn verschillende partijen die Mazda’s verhuren aan deelnemers aan deze raceklasse.

Standaard MX-5 NA-modellen met de 1.6 aan boord tref je op verkoopsite Gaspedaal.nl voor iets minder dan 10.000 euro – ja, daar schrokken wij ook van. Voor zo’n 3.500 euro meer staat een omgebouwde MX-5 te koop die al geprepareerd is voor de Cup.

5. Peugeot 206 GTI

In onze racelicentiereportage zag je hoe Stijn Kuster zijn cursus begon in een Peugeot 206 GTI. Net als de E36 is ook de 206 een vaak geziene gast bij trackdays. Voor zo’n 3.000 euro koop je al redelijke exemplaren op de occasionmarkt.

De exacte 206 GTI waarin Stijn reed, is ook te koop. Daarvoor wordt 3.990 euro gevraagd. Wel moeten de gordels, stoelen en rolkooi opnieuw worden gekeurd om mee te mogen doen aan de officiële Cup-races.