Deze 23 jaar oude Nissan is een van de allerduurste tweedehands auto’s van Nederland

Bij auto’s van een half miljoen denk je al gauw aan Ferrari’s en Lamborghini’s. Maar wie wil, kan ook tonnen stukslaan op een 23 jaar oude Nissan. Het is een van de duurste tweedehands auto’s van Nederland.

Uiteraard is dit niet zómaar een Nissan. De occasion in kwestie is Skyline GT-R van de R34-generatie. Een puntgaaf exemplaar in een uiterst begeerlijke uitvoering. Zo begeerlijk dat de verkoper er meer dan een half miljoen euro voor vraagt. Het is tekenend voor de nog altijd heersende gekte rondom JDM-legendes.

Het kroonstuk van de JDM-wereld

JDM staat voor Japanese Domestic Market en doelt op liefhebbersmodellen van Japanse makelij die oorspronkelijk op de thuismarkt zijn geleverd. Mede dankzij videogames en films is dit autogenre de afgelopen jaren enorm gestegen in populariteit. Ook in de Autovisie Garage tref je een heuse Nissan Skyline.

(Afbeelding: AutoTrack / ESE Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / ESE Automotive)

(Afbeelding: AutoTrack / ESE Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / ESE Automotive)

Modellen zoals de Honda NSX, Mazda RX-7 en Toyota Supra behoren tot de crème de la crème van de JDM-wereld. De auto met het meeste aanzien is volgens velen echter de Nissan Skyline GT-R van de R34-generatie. Dit is grotendeels te danken aan deze iconische filmreeks.

Veel Japanse liefhebbersauto’s zijn daarnaast gewild vanwege hun haast ongelimiteerde tuningpotentieel. Uit de 2JZ-motor van Toyota, de RB-motor van Nissan en de wankelmotor van Mazda zijn grote vermogens te halen. Bovendien hebben ze elk een uniek karakter.

Nissan Skyline GT-R van ruim half miljoen euro

Toch kunnen tuners beter van deze Nissan Skyline-occasion afblijven. Elke modificatie zou vrijwel direct de waarde aantasten. De GT-R die in Amersfoort te koop staat is namelijk een uiterst zeldzame M-Spec Nür-uitvoering. Daarvan zouden slechts 285 stuks wereldwijd zijn geproduceerd.

De Nür-varianten hadden een geüpgradede RB26DETT-motor (zogenaamd nog altijd 280 pk sterk, maar inmiddels weten we wel beter) met goudkleurige kleppendeksels. Ook is deze Nissan Skyline uitgerust met een motorkap van koolstofvezel, eens stugger onderstel en grotere remmen. De Millennium Jade-lakkleur is ook iets wat verzamelaars doet kwijlen.

Toch is het is vooral die gelimiteerde oplage die hem zo bijzonder (en kostbaar) maakt. Deze occasion is overigens extra speciaal omdat er nog geen 50.000 kilometer op de klok staat, er niets aan versleuteld is en hij in Japan slechts één eigenaar heeft gekend. Maar ja, of dat hem de vraagprijs van 549.995 euro waard maakt… Ergens is het treurig, want met een dergelijke waarde zal met deze Japanse legende hoogstwaarschijnlijk nooit meer écht gereden worden.