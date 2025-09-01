Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 20.000 euro kostende occasion is een echte alleskunner

Je hebt een werkpaard nodig. Een voertuig dat niet alleen je paardentrailer en caravan trekt, maar waar ook je hele gezin en toebehoren in passen. Zo’n occasion mag wel wat kosten, maar je wil natuurlijk ook niet de hoofdprijs ervoor kwijt zijn. Hij moet vooral degelijk zijn, want dit wordt geen zondagsauto. Je budget? Maximaal 20.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 20.000 euro

Voor maximaal 20.000 euro vind je tweedehands auto’s die niet alleen praktisch zijn, maar ook een luxe en een hoge zit bieden. Een goed voorbeeld daarvan is de vierde generatie Toyota Land Cruiser. Toch liever iets anders? De komende dagen komen we met nog een alternatief voor je.

Toyota Land Cruiser 2009 – 2021

De Toyota Land Cruiser is al sinds 1951 het sterkste werkpaard uit de stal van Toyota. De vierde (J150) generatie doet die naam eer aan met zijn vierwielaandrijving en een bodemvrijheid van 20 centimeter. Het ladderchassis zorgt voor extra stevigheid en betere terreinprestaties. Hierdoor werkt hij makkelijk met zwaardere lasten. De occasion heeft namelijk een maximale geremde trekcapaciteit tussen 3.000 en 3.500 kg.

Binnenin is de afwerking degelijk. De hoge zit en royale ruiten geven een uitstekend overzicht, en de stoelen zijn comfortabel, ook tijdens lange ritten.

Onder de kap ligt meestal de 3.0 D-4D turbodiesel, een sterke en betrouwbare viercilinder met 190 pk en een koppel van 420 Nm. Het verbruik ligt rond de 1 op 10, wat gezien het formaat niet verkeerd is.

Er is maar een beperkt aanbod op de markt voor 20.000 euro. Wij kozen voor deze zwarte Toyota Land Cruiser (2011, 321.108 km) voor €19.995 bij een bedrijf in Saasveld.

Let hierop bij deze occasion

Op de Toyota Land Cruiser is technisch weinig op aan te merken, behalve dat hij capabeler in het veld rijdt dan op asfalt. De besturing voelt licht aan en er is een bovengemiddelde neiging tot overhellen. Controleer bij aankoop van een occasion of de vorige eigenaar geen schade heeft gereden tijdens terreingebruik.

Verder blijft het belangrijk te letten op slijtage van ophanging en remmen, want dit zware werkpaard vraagt daar bovengemiddeld veel van. Met goed onderhoud is de Toyota Land Cruiser echter een van de meest duurzame SUV-occasions die je kunt vinden.