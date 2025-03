Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 15.000 euro kostende occasion heeft zijn uiterlijk mee

Je dochter heeft een paard en je hebt ook een knaap van een caravan. Je hebt dus een serieuze trekauto nodig, die ook nog lekker rijdt, met een automaat en er goed uitziet. Is er zo’n occasion te krijgen voor 15 mille?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een trekauto’s voor 15.000 euro. Geen liefhebber van de Range Rover Evoque? Afgelopen dinsdag schreven we over de Hyundai Santa Fe en komende zaterdag hebben we nog een occasion voor je klaarstaan.

Range Rover Evoque (2011 – 2019)

Het sterke punt van de Evoque, en daarmee meteen een heel sterk aankoopargument, is het geslaagde uiterlijk. Hij heeft gewoon iets en dat geldt voor het hele merk.

Daar staat wel wat tegenover. Het interieur is vooral achterin niet echt ruim, maar de bagageruimte mag er met 500 liter inhoud best wezen. De besturing vraagt gewenning, vooral omdat die heel sterk gefixeerd is op de rechtuitstand. Flauwe bochten zijn daardoor niet fijn te sturen.

Een normale benzineversie mag 1.800 kg trekken, dat is nog steeds voldoende. De zestraps automaat werkt prima. In dit geval kiezen we voor de witte ‘Pure’ (2013, 224.000 km) die voor € 14.999 wordt aangeboden door een autobedrijf in Ommen.

Let hierop bij deze occasion

Als de motor niet start, komt dat door een stekker die niet goed vastzit. Elektronische storingen kunnen ook worden veroorzaakt door een losgetrild bevestigingsboutje van de hoofdzekering.

De achteruitrijcamera kan ook diverse storingen veroorzaken. Trek de stekker los en alles behalve de camera doet het weer.

Een motor die stopt bij een halflege tank, wordt veroorzaakt door het terugvoersysteem. Aftanken… en naar de garage! Als de occasion de sleutel niet herkent, is dat te resetten. Allemaal kleinigheidjes!