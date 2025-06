Deel dit: Share App Mail Tweet

Degelijke Toyota is spotgoedkoop en kost je géén wegenbelasting

Autorijden is de afgelopen jaren flink duurder geworden. Maar als je niet al te veel geeft om moderne gemakken, kun je ook al voor een prikkie rondtuffen. Neem deze betrouwbare Toyota Corolla-occasion. Die kost je erg weinig, niet in de laatste plaats omdat je er geen wegenbelasting over hoeft te betalen.

Een auto waarover je geen wegenbelasting hoeft te betalen? Jazeker, zodra een auto de veertig jaar aantikt, is hij wegenbelastingvrij (zoals deze leuke sportwagen).

Geen wegenbelasting vanwege zijn leeftijd

Vanaf dat moment is het een oldtimer en de overheid gaat ervan uit dat dergelijke oudjes liefhebbersmodellen zijn die maar zelden van stal worden gehaald. Voor de meeste oldtimers geldt dat inderdaad, maar dat hóéft niet zo te zijn.

(Afbeelding: AutoTrack / Garage van Uden) (Afbeelding: AutoTrack / Garage van Uden) (Afbeelding: AutoTrack / Garage van Uden) (Afbeelding: AutoTrack / Garage van Uden) (Afbeelding: AutoTrack / Garage van Uden)

Deze Toyota Corolla-occasion wordt deze week veertig jaar oud en is vanaf dat moment vrijgesteld van wegenbelasting. Auto’s van die leeftijd zijn over het algemeen niet geweldig als dagelijks vervoer. Het ontbreekt aan moderne (veiligheids)voorzieningen. Bovendien vergen oldtimers het nodige onderhoud om ze op de goed rijdend te houden.

Betrouwbare occasion

Hoewel roest iets is om rekening mee te houden bij auto’s op leeftijd, zijn deze Toyota-occasions over het algemeen zeer deugdelijk. In dit specifieke geval ligt er een 1,3-liter viercilinder onder de kap. Met 75 pk is het niet de sterkste, maar door zijn simpliciteit wel betrouwbaar. Bovendien weegt hij nog geen 900 kilogram, dus het motortje hoeft maar weinig gewicht voort te slepen.

Bij deze occasion is de motor gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, waarbij hij volgens de fabrikant een verbruik van 1 op 14,9 haalt. Een drietraps automaat behoorde ook tot de opties. Anders dan de geliefde AE86-Corolla, is deze AE80-variant voorwielaangedreven.

Prijs van de tweedehands Toyota Corolla

Deze Toyota Corolla 1.3 GL heeft een kleine 79.000 kilometer op de klok en staat in het Noord-Brabantse Den Dungen te koop voor 5.995 euro. Dat is nog wel op te hoesten. Een WA-verzekering kost ook niet al te veel geld en over de wegenbelasting hoef je je dus helemaal niet druk te maken. Als je niet te veel om moderne gemakken geeft, kun je dus nog wel degelijk lekker goedkoop rijden.