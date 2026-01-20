Deze stationwagen is veel exclusiever dan hij zou moeten zijn, maar hij is ook heel degelijk
Voor wie een flinke kofferbak, betrouwbaarheid en rijcomfort zoekt, blijft een traditionele Japanse stationwagen een logische keuze. Ze zijn overzichtelijk en gemaakt om comfortabel met mensen en bagage veel kilometers af te leggen. Deze week zoeken we een occasion voor je, die maximaal 15.000 euro kost. Daarbij zetten we drie bekende Japanse stationwagens naast elkaar: de Honda Accord, Mazda 6 en Toyota Avensis.
Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.
Ruime, betrouwbare occasion voor 15.000 euro
Deze week kijken we naar Japanse stationwagens, waarmee je gegarandeerd een degelijke auto in huis haalt. Deze occasions kosten maximaal 15.000 euro en zijn lekker ruim. Moet je niks weten van een Honda Accord, kijk dan eens naar de Mazda 6 en Toyota Avensis waar we komende donderdag en zaterdag mee komen.
Honda Accord (2008 – 2015)
De Honda Accord-occasion legt de nadruk op comfort en afwerking. Hij is niet uitgesproken sportief, maar wel erg prettig om lange afstanden mee af te leggen. Het ontwerp oogt verder strak. De bagageruimte is met 406 liter wel aan de kleine kant en de achterportieren zijn smaller dan bij concurrenten, wat de instap achterin minder handig maakt. Voorin zit je juist uitstekend, met comfortabele stoelen en een interieur dat solide en hoogwaardig aanvoelt.
Tijdens het rijden worden oneffenheden soepel weggefilterd en blijft de occasion vanbinnen stiller dan zijn directe rivalen. Gebruikte modellen verkopen momenteel voor 7.000 tot 10.000 euro. Bij een autobedrijf in Ammerzoden staat een grijze Honda Accord Tourer 2.0 ‘Lifestyle’ uit 2012 met 225.823 kilometer te koop voor 8.950 euro.
Aandachtspunten van de Honda Accord
De betrouwbaarheid van de Honda Accord staat buiten kijf en vormt zelden een probleem. Het echte pijnpunt zit in het beperkte aanbod op de tweedehandsmarkt. Ongeacht het budget staan er vaak slechts enkele exemplaren te koop. Momenteel vind je bijvoorbeeld maar drie modellen op Gaspedaal.nl, die te koop staan. De beschikbare occasions hebben bovendien vrijwel altijd meer dan twee ton op de teller.
Juist daarom verdient de onderhoudsgeschiedenis extra aandacht. Een goed gedocumenteerd onderhoudsverleden geeft de beste indicatie van hoe zorgvuldig de occasion is behandeld en voorkomt onaangename verrassingen achteraf.
