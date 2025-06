Deel dit: Share App Mail Tweet

Degelijke Japanner is inmiddels een goed geprijsde occasion

Gewoon een oerdegelijke Japanse occasion zonder te veel opsmuk, dat is de Mitsubishi Lancer. Wij vertellen je meer over de auto.

De Mitsubishi Lancer dient al sinds de jaren zeventig zijn eigenaren trouw en daar verandert de negende generatie niets aan. Als occasion bedient hij verder alle smaken: van oude oma tot wegpiraat en alles wat er tussenin zit.

Techniek van de Mitsubishi Lancer

Op aandrijvingsgebied vind je bij de Mitsubishi Lancer altijd viercilinders. We beginnen met de benzine-versie: je hebt een 1,5-liter met 109 pk en een 1,8-liter met 143 pk. Hier komt later de zuinigere 1,6-liter met 117 pk bij.

Op het dieselgebied is er een 2,0-liter motorblok met 140 pk beschikbaar of een 1,8-liter met 116 pk. Voor rallyfanaten en snelheidsvrienden stond ook van deze generatie wederom een Evolution in de prijslijsten, met een geblazen 2,0-liter motorblok, dat 295 pk levert.

De benzineblokken van de Mitsubishi Lancer hebben meestal een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Op de 1,5-liter is daarnaast een viertrapsautomaat verkrijgbaar en de 1,8-liter heeft soms een CVT-automaat. Dieseloccasions hebben een handgeschakelde zesversnellingsbak. De Evolution GSR heeft een handgeschakelde vijfversnellingsbak, maar tegen een meerprijs kwam hij ook met zes verzetten.

Aandachtspunten van een Mitsubishi Lancer-occasion

De turbomotoren van deze occasions zijn sterk, maar kunnen slijten. Voor een lange levensduur is het daarom belangrijk dat de olie volgens voorschrift (7.500 kilometer of 1 jaar) is ververst. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Mitsubishi Lancer schreven.

Het spreekt voor zich dat onderdelen van de Mitsubishi Lancer Evolution, zoals de koppeling, het differentieel en de aandrijfassen, sneller slijten door intensief sportief gebruik. De pomp van het Active Yaw Control-systeem (achterdifferentieel dat voor extra tractie zorgt) gaat daarnaast weleens stuk. Hierbij is reviseren voordeliger dan vernieuwen.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl een witte sportback Mitsubishi Lancer uit 2012. Hij staat te koop in het Noord-Hollandse Boesingheliede. De occasion beschikt over het 1,6-liter motorblok en heeft 185.564 kilometer op de teller. De vraagprijs is 5.950 euro, terwijl de catalogusprijs 21.733 euro bedroeg.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.