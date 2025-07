Deel dit: Share App Mail Tweet

De zon schijnt! Deze 5 cabrio-occasions zijn inmiddels betaalbaar

Hoewel het aanbod aan nieuwe cabrio’s de laatste jaren flink is uitgedund, is er op de tweedehandsmarkt nog genoeg te kiezen. Deze vijf occasions met open dak zijn inmiddels voor een behapbaar prijsje op te pikken.

Een ‘behapbaar prijsje’ is natuurlijk relatief. Wie écht goedkoop wil genieten van een cabrio, kan voor een van deze twee modellen gaan. Klein maar fijn, zullen we maar zeggen.

Occasion Battle: Porsche Boxster S vs. Opel GT

Wie zijn budget iets verder rekt, treft een vrij breed aanbod dat reikt van Porsche tot Opel. In de vorm van de Opel GT en Porsche Boxster S kun je die twee merken zelfs opvallend goed met elkaar vergelijken. Dat heeft Autovisie dan ook gedaan in onderstaande aflevering van de Occasion Battle.

Vind je deze Porsche en Opel niks? Geen zorgen, er zijn voldoende alternatieven te bedenken voor die occasions.

5 cabrio’s die nu betaalbaar zijn als occasion

De prijzen van onderstaande modellen variëren van zo’n 6.000 euro tot wel 50.000 euro voor de netste en meest begeerlijke varianten.

1. Lotus Elise

Een iets meer hardcore optie dan de Boxster en GT is de Lotus Elise. Met een gewicht van zo’n 700 kilogram en een stijve koets dankzij de gelijmde aluminium chassisdelen is dit een stuurmansauto in zijn puurste vorm.

Geen stuur- of rembekrachtiging, geen ABS en geen andere rijhulpen. Series 1-exemplaren, in de basis met de 120 pk sterke Rover K-motor, vind je op verkoopsite Gaspedaal.nl vanaf zo’n 25.000 euro. Prijzen van krachtigere uitvoeringen en speciale edities klimmen richting de 50 mille.

2. BMW Z4 Cabrio

Voor hetzelfde geld als de Porsche Boxster S en Opel GT uit dit verhaal tik je ook een leuke BMW Z4 van de eerste generatie op de kop. Van de Beierse autobouwer hoef je uiteraard geen boxermotor te verwachten, maar wel een zes-in-lijn.

Er zijn meerdere versies geleverd met zescilinder, maar je wilt natuurlijk de 3,0-liter motor met 231 pk hebben. Die pik je als occasion al op vanaf minder dan tien mille. De 343 pk sterke M-variant start bij 33.000 euro.

3. Audi TT Roadster

Voor een vergelijkbaar bedrag kun je een tweede generatie van de Audi TT vinden. Het motorenaanbod is groot. Viercilinders zijn er als 1.8 met 160 pk, als 2.0 met 200 pk en zelfs als 2,0-liter diesel!

Een 3,2-liter V6 (250 pk) in combinatie met quattro behoort ook tot de opties, maar het topstuk is de 340 pk sterke 2,5-liter turbovijfcilinder uit de TT RS. Open versies worden verhandeld tussen de 8.000 en 30.000 euro.

4. Mercedes-Benz SLK

Meer dan de andere cabrio-occasions in dit rijtje is de tweede generatie SLK gericht op comfort en luxe. Zo kwam dit model al met de zogeheten ‘air scarf’, waarbij warme lucht uit de hoofdsteun je nek warm houdt op frissere dagen.

De motoren? Een vierpitter dat 163 pk produceert, een 231 pk sterke V6, een V6 met 272 pk en een 360 pk krachtige V8 in de SLK 55 AMG. Afdankertjes pik je al op voor 6.000 euro, begeerlijke exemplaren lopen op tot 50 mille.

5. Alfa Romeo Spider

Kortgeleden zag je in de Occasion Battle-rubriek een tweestrijd tussen de Volkswagen Scirocco en Alfa Romeo Brera. Van die laatste was ook een open variant, genaamd de Spider (type 939 om precies te zijn).

Hij was er met verschillende motoren. Denk aan de 2.4 JTD, 2.2 JTS en 3.2 JTS. De meest gewilde krachtbron is echter de 1.8 TBI-motor. Occasions met die motor kosten algauw tegen de 20.000 euro. Helaas biedt de Spider niet dezelfde mate van rijplezier als (de meeste) andere kandidaten in deze lijst.