De Mercedes 190 E van Ayrton Senna kan nu van jou zijn

De 190-serie van Mercedes-Benz is ongetwijfeld een van de meest iconische auto’s van het merk. Door oerdegelijke techniek en een scherpe prijs is hij sinds de jaren 80 niet van de Europese wegen weg te denken. Ook de legendarische Formule 1-coureur Ayrton Senna had een Mercedes 190 E.

Zijn auto wordt nu geveild bij RM Sotheby’s. Verwacht wordt dat de oldtimer tussen de 200.000 en 250.000 Britse pond op gaat leveren. En dat is een flink bedrag, want nette 190 E’s koop je in Nederland vanaf zo’n 6.000 euro.

Mercedes 190 E 2.3-16 van Ayrton Sena

Maar dit is dan ook geen normale Mercedes-Benz 190 E. Naast dat hij van Ayrton Senna is geweest, betreft het ook nog eens een 2.3-16. Autovisie-redacteur Peter Hilhorst rijdt in bovenstaande video met exact zo’n model en vertelt waarom de auto zo bijzonder is. Voor een 2.3-16 betaal je al snel 25 mille in Nederland.

Onder de motorkap ligt dezelfde gietijzeren M102-motor die je ook in andere 190-modellen vindt. In dit geval heeft de vier-in-lijn vier kleppen per cilinder en komt de lichtmetalen kop bij Cosworth vandaan. Door de upgrades steeg het vermogen naar 185 pk en 325 Nm.

Daarbij heeft deze uitvoering een mechanisch sperdifferentieel, een strakker onderstel en al een multilink achteras. Kortom, een echte BMW M3-concurrent.

1984 Nürburgring Race of Champions Mercedes-Benz organiseerde met aangepaste 190 E’s in 1984 een race over een toen nieuw stuk Nürburgring, de GP-Strecke. Er reden legendarische coureurs mee: Jack Brabham, James Hunt, Alain Prost, John Surtees, Niki Lauda en Ayrton Senna.

Na de race kocht (of kreeg) Ayrton Senna een Mercedes 190 E. Die auto wordt nu aangeboden bij het veilinghuis. Zelfs alle onderhoudspapieren en documenten zitten bij de oldtimer. Daarbij is hij ook nog eens gesigneerd door Niki Lauda. Wie koopt dit stukje geschiedenis?