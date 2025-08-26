De Mercedes 190 E van Ayrton Senna kan nu van jou zijn
De 190-serie van Mercedes-Benz is ongetwijfeld een van de meest iconische auto’s van het merk. Door oerdegelijke techniek en een scherpe prijs is hij sinds de jaren 80 niet van de Europese wegen weg te denken. Ook de legendarische Formule 1-coureur Ayrton Senna had een Mercedes 190 E.
Zijn auto wordt nu geveild bij RM Sotheby’s. Verwacht wordt dat de oldtimer tussen de 200.000 en 250.000 Britse pond op gaat leveren. En dat is een flink bedrag, want nette 190 E’s koop je in Nederland vanaf zo’n 6.000 euro.
Mercedes 190 E 2.3-16 van Ayrton Sena
Maar dit is dan ook geen normale Mercedes-Benz 190 E. Naast dat hij van Ayrton Senna is geweest, betreft het ook nog eens een 2.3-16. Autovisie-redacteur Peter Hilhorst rijdt in bovenstaande video met exact zo’n model en vertelt waarom de auto zo bijzonder is. Voor een 2.3-16 betaal je al snel 25 mille in Nederland.
Onder de motorkap ligt dezelfde gietijzeren M102-motor die je ook in andere 190-modellen vindt. In dit geval heeft de vier-in-lijn vier kleppen per cilinder en komt de lichtmetalen kop bij Cosworth vandaan. Door de upgrades steeg het vermogen naar 185 pk en 325 Nm.
Daarbij heeft deze uitvoering een mechanisch sperdifferentieel, een strakker onderstel en al een multilink achteras. Kortom, een echte BMW M3-concurrent.
Na de race kocht (of kreeg) Ayrton Senna een Mercedes 190 E. Die auto wordt nu aangeboden bij het veilinghuis. Zelfs alle onderhoudspapieren en documenten zitten bij de oldtimer. Daarbij is hij ook nog eens gesigneerd door Niki Lauda. Wie koopt dit stukje geschiedenis?
Uw Garage: Jellie restaureerde haar Mercedes 190, en die is te mooi!
Lees ook:
Ook interessant
-
Ton stopte met roken en kocht een Spitfire die wel rookt
-
Barts oranje Toyota 1000 is één dag per jaar een Hollandse auto
-
Nostalgische oldtimer is goed betaalbare occasion
-
Heb jij een old- of youngtimer? Deze gadgets moet je hebben
-
Italiaanse oldtimer is zeldzaam, maar nog net te vinden occasion
-
Degelijke Toyota is spotgoedkoop en kost je géén wegenbelasting
-
Oldtimers populairder dan ooit, dit zijn de 10 meest gewilde
-
Wat Peugeot over de range van de nieuwe e-308 zegt, klopt niet
-
Crashtest oude vs. moderne Volkswagen Golf: het schokkende verschil
-
Deze Duitse occasion met stijl is een fijne cabriolet
-
Ben je kaal? Dan is deze speciale BMW voor jou gemaakt
-
Lidl verslaat Kärcher met deze goedkope hogedrukreiniger