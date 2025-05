Deel dit: Share App Mail Tweet

De eerste auto van Max Verstappen en zoveel kost-ie als occasion

Max Verstappen racete al in de Formule 1 voordat hij überhaupt een rijbewijs had. Toch had hij, net als veel anderen, een Clio als eerste auto. Goed, dat was geen simpele 90 pk-versie, maar een Renault Clio RS. Hoewel kost die hot hatch inmiddels als occasion?

In maart 2015 debuteerde Max Verstappen in de Formule 1. Pas enkele maanden later, toen hij achttien jaar oud werd, haalde hij ook zijn rijbewijs. Daarvoor al had Renault hem een Clio RS geschonken. Inmiddels zijn we tien jaar, een aantal wereldkampioenschappen en de nodige bolides verder.

Eerste auto van Formule 1-coureur Max Verstappen

Maar goed, het begon allemaal met een Renault Clio RS die Max Verstappen destijds van Renault kreeg. Max zijn eerste auto. Het gaat om de hot hatch-variant van de vierde generatie Renault Clio, een pre-facelift om precies te zijn. Het verbaast ons een beetje dat de Franse autobouwer Verstappen niet de allerkrachtigste Trophy variant schonk. Die testte Autovisie recent nog in de Occasion Battle.

De Clio RS heeft een 200 pk sterke viercilinder die zijn vermogen naar de voorwielen stuurt. Peanuts voor iemand die wekelijks plaatsneemt achter het stuur van een 1.000 pk sterke F1-wagen. Toch biedt ook de Renault enorm veel rijplezier.

Renault Clio RS als occasion

Anders dan de meeste auto’s die de garage van Max Verstappen tegenwoordig vullen, is de Renault Clio RS voor de gewone man nog wel te betalen als occasion.

Op verkoopsite Gaspedaal.nl vind je iets minder dan dertig exemplaren van deze generatie Clio RS (pre-facelift én facelift). Prijzen starten al bij minder dan 10.000 euro en lopen op tot zo’n twintig mille voor Trophy-uitvoeringen.

Ingeruild voor een grijze

Moet-ie zoveel mogelijk gelijk zijn aan de eerste auto van Max Verstappen? Dan heb je een gele nodig. Later ruilde de Nederlandse Formule 1-ster zijn gele Clio RS echter in voor een grijze, want die vond hij mooier.