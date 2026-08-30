Deel dit: Share App Mail Tweet

De duurste auto van Marktplaats komt uit 1989 (of toch niet?)

Op Marktplaats vind je talloze occasions die nét geen tien miljoen euro kosten. Niet omdat ze zoveel waard zijn, maar omdat 9.999.999 euro de hoogst mogelijke vraagprijs is en sommige verkopers uit besluiteloosheid of een drang naar wat extra aandacht dit bedrag noteren. Filter je deze ruis weg, dan kom je uit bij wat werkelijk de duurste auto van Marktplaats is: een Singer.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Een wattes? Een Singer. Het is de crème-de-la-crème van het tegenwoordig o-zo populaire genre der restomods waarin bestaande, oudere auto’s in een modern jasje worden gestoken.

Singer modificeert oude Porsche 911’s

Hoewel autoliefhebbers over het algemeen bekend zijn met Singer, zal de naam lang niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. Singer Vehicle Designs werd in 2009 opgericht door de zanger Rob Dickinson. De bedrijfsnaam verwijst niet alleen naar zijn muzikale verleden, maar ook naar Porsche-ingenieur Norbert Singer.

(Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels) (Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels)

(Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels) (Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels)

Het bedrijf focust zich vrijwel volledig op het modificeren van oude Porsches, 911’s van de 964-generatie om precies te zijn. Ook de occasion die zich op dit moment de duurste auto van Marktplaats mag noemen, is een 911 reimagined by Singer.

Stijlvolle occasion

Eind 2021 werd in Californië de laatste hand gelegd aan dit rijdende kunstwerk genaamd Berlin Commission. Het betreft een linksgestuurde coupé met glazen dakraampje. Hij is uitgevoerd in Berlin Red en voorzien van de beroemde Fuchs-wielen.

(Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels) (Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels) (Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels)

(Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels) (Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels) (Afbeelding: Marktplaats / Real Art on Wheels)

Binnenin is de door Singer aangepakte Porsche 911 even simplistisch als stijlvol. Zowel de elektrisch verstelbare Recaro’s, achterbank als deurpanelen zijn grotendeels met leer bekleed en voorzien van een kek retropatroontje.

Achterin de occasion tref je een atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor die via een handgeschakelde zesbak 390 pk aan de achterwielen levert. Genieten!

Duurste auto van Marktplaats

De auto wordt nu door de Private Sales-divisie van veilinghuis RM Sotheby’s aangeboden, onder meer via de in Nederland gevestigde partner Real Art on Wheels. Dit bedrijf uit Burgerveen heeft een advertentie van de desbetreffende Singer op Marktplaats gezet.

De Porsche 911 komt uit 1989 en heeft sinds zijn metamorfose nog geen 10.000 kilometer op de klok gezet. De vraagprijs bedraagt een lieve somma van 1,1 miljoen euro. Daarmee is het nu de duurste auto van Marktplaats. Toch komt die prijs niet in de buurt van de állerduurste occasion van Nederland.