Dave koopt goedkoopste Ferrari voor 25.000 euro en je gelooft nooit welke motor erin ligt

De Ierse YouTuber Dave Egan heeft een van de goedkoopste Ferrari’s op deze planeet gekocht. Hij betaalde voor deze F430 omgerekend 25.000 euro, maar krijgt daar geen rasitaliaan voor terug.

Onderhoudshistorie, schaderapporten en taxaties zijn doorgaans gebruikelijk om te controleren bij aankoop van een (exclusieve) auto. Bij deze F430 staan alle seinen op rood. Hij heeft schade gehad, is overgespoten, heeft een dubieuze historie en is eigenlijk geen Ferrari meer.

Goedkoopste Ferrari

Deze F430 heeft namelijk niet meer de heerlijke 4,3-liter V8 met 490 pk. Achter de voorstoelen ligt een VR6-motor van Volkswagen. Deze zescilinder beschikt over een grote turbo en is gekoppeld aan een Audi-versnellingsbak. De kabelboom en tellerbak komt van een Audi TT. Onderhuids is het dus geen Ferrari meer, maar het exterieur lijkt nog op dat van een F430.

Ongetwijfeld zijn ze bij het Italiaans merk niet blij met deze aangepaste F430 die ergens op een Britse oprit staat. Eigenaren van Ferrari’s moeten zich immers aan bizarre regels houden. Deze Ferrari was overigens al ten dode opgeschreven. Hij heeft bijna alle uithoeken van de wereld gezien, had ooit zelfs een Tesla-aandrijflijn en heeft zowel schade aan de voor- als achterkant gehad.

Dave gaat de auto gebruiken als drifter. Dat is eens wat anders dan de zoveelste BMW of Nissan. Ongetwijfeld zit er nog een hoop werk in de goedkoopste Ferrari.