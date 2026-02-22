Dave koopt goedkoopste Ferrari voor 25.000 euro en je gelooft nooit welke motor erin ligt
De Ierse YouTuber Dave Egan heeft een van de goedkoopste Ferrari’s op deze planeet gekocht. Hij betaalde voor deze F430 omgerekend 25.000 euro, maar krijgt daar geen rasitaliaan voor terug.
Onderhoudshistorie, schaderapporten en taxaties zijn doorgaans gebruikelijk om te controleren bij aankoop van een (exclusieve) auto. Bij deze F430 staan alle seinen op rood. Hij heeft schade gehad, is overgespoten, heeft een dubieuze historie en is eigenlijk geen Ferrari meer.
Goedkoopste Ferrari
Deze F430 heeft namelijk niet meer de heerlijke 4,3-liter V8 met 490 pk. Achter de voorstoelen ligt een VR6-motor van Volkswagen. Deze zescilinder beschikt over een grote turbo en is gekoppeld aan een Audi-versnellingsbak. De kabelboom en tellerbak komt van een Audi TT. Onderhuids is het dus geen Ferrari meer, maar het exterieur lijkt nog op dat van een F430.
Ongetwijfeld zijn ze bij het Italiaans merk niet blij met deze aangepaste F430 die ergens op een Britse oprit staat. Eigenaren van Ferrari’s moeten zich immers aan bizarre regels houden. Deze Ferrari was overigens al ten dode opgeschreven. Hij heeft bijna alle uithoeken van de wereld gezien, had ooit zelfs een Tesla-aandrijflijn en heeft zowel schade aan de voor- als achterkant gehad.
Een van de leukste Toyota’s ooit kost nu minder dan een Golf en is een dagelijks te gebruiken circuitheld
Dave gaat de auto gebruiken als drifter. Dat is eens wat anders dan de zoveelste BMW of Nissan. Ongetwijfeld zit er nog een hoop werk in de goedkoopste Ferrari.
Lees ook:
Ook interessant
-
Deze luxe wintersport-SUV’s zijn na fikse afschrijving nu betaalbaar als occasion
-
Deze occasion ziet er erg chique uit, terwijl hij slechts 9.000 euro kost
-
Ken jij deze occasion al? Het is een sportauto van Renault met middenmotor, die bovendien heel zeldzaam is
-
Met deze representatieve auto heb je een no-nonsense occasion, maar pas wel goed op
-
Eén jaar oude Japanse luxeauto schreef zonder te rijden 50.000 euro af, is het nu een goede deal?
-
Met deze sportieve occasion haal je gegarandeerd een pretmachine in huis
-
Een van de leukste Toyota’s ooit kost nu minder dan een Golf en is een dagelijks te gebruiken circuitheld
-
Audi’s supercoupé kost nog maar 30 procent van nieuwprijs, maar hij lijkt een stuk duurder
-
Deze occasion is best wel nieuw en rijdt heerlijk, maar is hij ook beter dan de goudstandaard van zijn segment?
-
Worden occasions in 2026 goedkoper? Dit laat de prijsindex zien
-
Deze occasion wil je: zeeën van ruimte, degelijkheid en een krachtige vijfcilinder
-
Deze driewielige occasion is bijna in nieuwstaat, maar ook even oud als China