Zeldzame en begeerde occasion die de Golf GTI van toen overtreft

Tegenwoordig is Cupra een zelfstandig merk, maar de wortels liggen bij Seat. De auto die als eerste die naam glans gaf, was de Seat Leon Cupra R. Als occasion is hij nog steeds een vurige hot hatch.

De eerste generatie Seat Leon Cupra R was hét visitekaartje waarmee Volkswagen zijn sportieve ambities voor Seat serieus etaleerde. Met zijn gespierde, maar ingetogen lijnen was het niet alleen een fraaie hatchback, maar ook een met serieuze prestaties. Deze occasion liet zelfs de Golf GTI van die tijd wat gewoontjes ogen.

Techniek van de Seat Leon Cupra R

Omdat Volkswagen sportieve ambities voor de Seat had, verscheen de Leon in meerdere krachtigere uitvoeringen. Zo waren er de FR en de Cupra 4. Die laatste kreeg een 2,8-liter VR6 met vierwielaandrijving. De Seat Leon Cupra R beschikte over een kleinere motor, maar was onmiskenbaar de Cupra-koning. Onder de motorkap lag een 1,8-liter viercilinder turbomotor met 210 of 225 pk. De aandrijving ging naar de voorwielen en schakelen deed je met een handgeschakelde zesbak.

De Cupra R kreeg verder een stuggere vering en hardere rubbers mee. Minder comfortabel, maar goed voor de prestaties: 0-100 km/h in 6,9 seconden en een topsnelheid van 242 km/h. Daarmee was deze occasion destijds de snelste voorwielaandrijver binnen de Volkswagen-groep.

Aandachtspunten van een Seat Leon Cupra R-occasion

Omdat de Seat Leon Cupra R de nodige jaren achter de rug heeft, is het belangrijk om bij een proefrit goed te letten op slijtage-onderdelen. Daarnaast is bekend dat de turbo bij hogere kilometerstanden extra kwetsbaar is. Merk je rare geluiden of onregelmatig rijgedrag? Dan ligt er misschien een dure reparatie op de loer.

Ook op lekkages moet je alert zijn. De deurrubbers waren niet van de beste kwaliteit, waardoor vocht soms de weg naar het interieur wist te vinden.

Deze occasion

Voor een auto die ooit relatief ‘gewoon’ leek, is het huidige aanbod aan occasions verrassend klein. Op gaspedaal.nl staan er nu slechts twee exemplaren van de Seat Leon Cupra R te koop. Wij keken naar een grijze uit 2005, aangeboden in het Brabantse Best. Deze kost 29.950 euro en heeft 56.200 kilometer op de teller. Het andere exemplaar heeft 72.121 kilometer gereden en kost 13.450 euro.

