Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vertrouwde crossover-occasion is een enorm verkoopsucces

Sommige auto’s verkopen zo goed, dat er vast wel een reden achter zal zitten. De voornaamste reden dat de Volkswagen Tiguan nu overal als occasion te vinden is, is dat hij een competente allrounder is. Een crossover waarvan je weet wat je kunt verwachten.

De vormgeving mag dan wel ingetogen zijn, toch weet de tweede generatie Volkswagen Tiguan gevoelens van zijn grote broer, de Toeareg, op te roepen. In tegenstelling tot laatstgenoemde is deze occasion meestal wel betaalbaar en makkelijker in te parkeren in de stad.

Techniek van de Volkswagen Tiguan

Net zoals zijn merkgenoten heeft de Volkswagen Tiguan genoeg motoropties, die allemaal uit geblazen viercilinders bestaan. Als benzinerijder kun je kiezen voor de 1,4-liter, met 125 tot 150 pk. Optie twee is hier de 1,5-liter, met 130 tot 150 pk. De laatste optie is de 2,0-liter, met 180 tot 320 pk.

De dieselenthousiasteling krijgt een 2,0-liter, waarvan de kracht oploopt van 115 pk tot 240 pk. Eind 2020 kwam er ook nog een 1,4-liter plug-in hybride, die goed is voor 245 pk. Tevens beschikt deze occasion over een 13 kWh-accupakket en een elektrische actieradius tot 50 kilometer.

De Volkswagen Tiguan heeft voorwielaandrijving of vierwielaandrijving met Haldex-koppeling. Dat laatste betekent dat de voorste wielen worden aangedreven en dat de achterste wielen bijspringen als de auto tractie dreigt te verliezen. De Tiguan R heeft een systeem dat de aandrijfkracht ook tussen de achterwielen verdeelt. Naast de handgeschakelde zesversnellingsbak is een zes- of zeventraps automaat beschikbaar.

Aandachtspunten van een Volkswagen Tiguan-occasion

Let er bij occasions op dat de olie in de versnellingsbak tijdig gewisseld is, zodat je niet ineens tegen schakelproblemen, vroegtijdige reparatie of revisie aanloopt. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Volkswagen Tiguan.

Alle motoropties van de Volkswagen Tiguan kunnen last hebben van verhoogd olieverbruik. Het is wat lastig te zien, maar sommige occasions hebben last van een lekkende waterpomp. Een mogelijk kwaaltje dat je van tevoren helemáál niet kunt zien, is een nokkenasverstellingsprobleem dat de 1,4-liter en 1,5-liter benzineblokken soms hebben.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Volkswagen Tiguan, uit 2017, in het Friese Dokkum. De occasion is een Comfortline-model, met het geblazen 1,4-liter benzinemotor (150 pk), een handgeschakelde versnellingsbak en een trekhaak. De auto heeft 191.067 kilometer op de klok en kost 14.500 euro. De catalogusprijs bedroeg 36.335 euro.