Deze crossover is misschien een beetje duur, maar ook een uiterst betrouwbare terrein-occasion

De vijfde generatie Subaru Forester bouwt voort op een bekend recept: veel ruimte, een robuuste uitstraling en techniek die is afgestemd op betrouwbaarheid. Daarnaast is deze occasion een van de weinige crossovers die geschikt is voor terreingebruik.

Visueel lijkt de vijfde Subaru Forester sterk op zijn voorganger, die hij in 2018 afloste. In 2021 kreeg hij een kleine facelift en drie jaar later stond de volgende generatie alweer klaar. In Nederland werd hij geen verkoopsucces, vanwege zijn flinke bpm-opslag, maar als occasion begint hij nu een stuk aantrekkelijker te worden.

Robuuste crossover met betrouwbare insteek

Binnenin maakt de Subaru Forester een hoogwaardige indruk, zonder zijn onverwoestbare karakter te verliezen. Het dashboard behoudt de bekende indeling met een combinatie van analoge en digitale meters, twee infotainmentschermen en fysieke knoppen voor de klimaatregeling. Verder heeft de occasion genoeg ruimte voor de meeste activiteiten: hij heeft namelijk een lengte van 4,62 meter en een bagageruimte van 509 tot 1.779 liter.

In Nederland is de Subaru Forester geleverd met de milde-hybride e-Boxer. Deze atmosferische 2,0-liter viercilinder boxermotor levert 150 pk en wordt ondersteund door een elektromotor met 16,7 pk. Het accupakket van de occasion heeft een capaciteit van 0,6 kWh. Het maakt hem niet zuiniger dan merkgenoten zonder hybride-systeem, maar de techniek staat bekend als betrouwbaar bij goed onderhoud. De cvt-automaat en permanente vierwielaandrijving zijn standaard, met extra hulpmiddelen voor terreingebruik. De onafhankelijke wielophanging en een bodemvrijheid van 22 centimeter maken hem verder geschikt voor zowel asfalt als onverhard terrein.

Zoveel kost een Subaru Forester-occasion

Momenteel kun je op Gaspedaal.nl 39 occasions van deze generatie vinden. De goedkoopste is een wit model uit 2019, met ongeveer 220.000 kilometer op de klok, voor 19.995 euro. De duurste modellen komen uit 2023 en 2024 en kosten ongeveer 50.000 euro. Deze zijn nauwelijks occasions te noemen, omdat ze praktisch in nieuwstaat verkeren.

Wij vonden tussen het aanbod deze witte Subaru Forester uit 2020, in het Gelderse Ede. Voor 35.795 euro krijg je een Sport-uitvoering, met een trekhaak en andere hulpmiddelen. Verder heeft de occasion 65.479 kilometer op de teller. Vanwege zijn betrouwbare imago zou je dus nog een heel lange tijd plezier moeten hebben van deze auto.

Aandachtspunten bij deze occasion

Zoals eerder gezegd is de Subaru Forester een heel betrouwbare auto, waar weinig op aan te merken valt. Een eventueel aandachtspunt waar je op kunt letten is of de voorruit ooit vervangen is. Als je een occasion treft waar dit het geval is, werkt het ‘EyeSight’-systeem misschien niet (meer). Dit systeem is in de voorruit geïntegreerd en werkt met camera’s om op de weg te letten. Hierdoor werken verschillende hulpmiddelen, zoals botswaarschuwingen en een uitwijkassistent. Meer informatie over deze auto kun je in onze koopwijzer vinden.