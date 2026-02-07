Deze crossover is een oerdegelijke occasion met een laag verbruik. Is hij daarmee ook de beste?
Zeker met een beperkt budget zijn crossovers aantrekkelijke occasions. Maar welke kies je als je maximaal 10.000 euro wilt uitgeven aan een betrouwbare auto zonder poespas? We vergelijken drie veelvoorkomende opties: de Dacia Duster, Fiat 500X en Suzuki Vitara.
Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Crossover-occasion voor maximaal 10.000 euro
Deze week gaan we op zoek naar een compacte occasion van maximaal 10.000 euro. Geen zin in een Suzuki Vitara? Afgelopen dinsdag bespraken we de Dacia Duster en afgelopen donderdag hadden we het over de Fiat 500X.
Suzuki Vitara (2015 – heden)
De Suzuki Vitara is de lichtste en meest compacte auto in deze vergelijking. Hij voelt wendbaar aan en stuurt direct, wat hem prettig maakt in de stad en op binnenwegen. De occasion leent zich dus voor sportiever rijden, maar dat zoeken de meesten niet in een crossover. Verder is zijn techniek oerdegelijk en heeft hij het laagste verbruik: 1 op 17,7. Helaas is zijn binnenruimte, zeker voor bagage, beperkt.
Wat ook jammer is, is het piepkleine aanbod op Gaspedaal.nl. Voor ons budget van 10.000 euro kun je namelijk maar één occasion vinden: Deze zwarte Suzuki Vitara 1.6 ‘Exclusive’ uit 2015, met 220.588 kilometer, staat in Barneveld te koop voor 9.990 euro.
Technische aandachtspunten van de Suzuki Vitara
Zoals eerder gezegd is de Suzuki Vitara een oerdegelijke occasion en heeft hij weinig pijnpunten. Let vooral op de onderhoudsgeschiedenis en hoe de auto tijdens een testrit schakelt. Het komt niet vaak voor, maar als de auto slecht schakelt is dit ook hier misschien een indicatie van slijtage. Dat het weinig voorkomt, betekent niet dat reparatie goedkoop is: rond de duizend euro voor een transmissierevisie.
Beste koop
Alle drie bieden deze occasions een hoge instap en passen binnen een budget van maximaal 10.000 euro, maar ze leggen andere accenten. De Fiat 500X scoort op uitstraling, interieur en aanbod. De Suzuki Vitara behaalt punten met zijn betrouwbaarheid en rijgedrag. Toch gaat onze voorkeur uit naar de Dacia Duster. Hij is het ruimst, het meest praktisch en het minst ingewikkeld. Voor wie een betaalbare, no-nonsense auto zoekt zonder verrassingen, is de Duster de meest logische keuze.
