Deze crossover-occasion is misschien niet heel spannend, maar geeft je wel veel waar voor je geld

Soms heb je het iets minder breed, maar moet je wel meer spullen of personen vervoeren. De Renault Kadjar is dan als occasion een prima keuze.

Omdat concerngenoot Nissan grote successen boekte met de Qashqai, koos Renault ervoor om in 2015 zijn eigen middelgrote crossover op de markt te brengen. Het zijn niet de spannendste occasions, maar met de Renault Kadjar krijg je wel lekker veel waar voor je geld. Maar onder de streep telt dat heel sterk voor de meeste mensen die een auto alleen zien als gebruiksmiddel om van A naar B te komen. De Kadjar kreeg geen tweede generatie, ondertussen is hij opgevlogd door de Renault Austral.

De Renault Kadjar

Onderhuids is de Renault Kadjar dus grotendeels een Nissan Qashqai, maar dan met het gezicht van een Renault. Verder heeft de occasion stilistische overeenkomsten met zowel de Captur als de vierde generatie Clio. Hoge flanken en welvende wielkasten zorgen voor een modieuze SUV-uitstraling. Door zijn iets grotere lengte biedt de Kadjar met zijn 472 liter bagageruimte 40 liter meer dan de Qashqai. De facelift van 2018 frist het uiterlijk zichtbaar op en brengt met de Black Edition een sportief ogend topmodel.

Het interieur van de Renault Kadjar is minder uitgesproken vormgegeven dan dat van andere Renaults uit dezelfde periode, maar wel logisch en overzichtelijk ingedeeld. Een digitaal instrumentarium en optioneel infotainment met touchscreen zorgen voor een moderne indruk. Opties zoals een parkeercamera, rijbaanassistent, noodremsysteem, Bose-audio, stoelverwarming, leren bekleding, elektrische stoelverstelling en een panoramadak tillen het comfortniveau van de occasion verder omhoog.

Dit kost een Renault Kadjar als occasion

Eerder noemden we al dat de Renault Kadjar goed in de smaak viel bij consumenten en dat wordt weerspiegeld in de tweedehandsmarkt. Momenteel kun je daarom 564 occasions op Gaspedaal.nl vinden, waarvan er maar 19 diesels zijn; de rest rijdt op benzine. Verder gaat de verdeling tussen modellen met automatische en handgeschakelde transmissies redelijk gelijk op, met een lichte voorkeur voor handgeschakelde modellen.

De goedkoopste modellen beginnen in prijs bij 6.309 euro, hebben gebruikerssporen en hogere tellerstanden. Ook zitten hier exportmodellen bij. Mooiere modellen beginnen bij ongeveer 8.500 euro en de duurste is een wit 2022-model, waarvan de tellerstand volgens de RDW onlogisch is. Deze kost 28.990 euro. Wij kozen voor een zwarte Renault Kadjar ‘Black Edition’ 1.3 TCe Automaat uit 2022. Deze occasion heeft een kilometerstand van 53.567 en staat voor 26.900 euro te koop in het Noord-Hollandse Heerhugowaard.

Aandachtspunten van deze occasion

Aandachtspunten bij de Renault Kadjar 1.2 TCe zijn inlaatvervuiling, rammelende distributiekettingen door versleten kettingspanners en verhoogd olieverbruik. Indien tijdig ontdekt zijn de eerste twee zaken voor aanvaardbare bedragen te verhelpen. De nieuwe 1.3 TCe is degelijker dan de andere motoropties in deze occasion en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door Mercedes-Benz. Als de EDC-automaat tijdens het wegrijden of manoeuvreren bij lage snelheden niet soepel aangrijpt, is de oorzaak meestal elektronisch van aard. Ook hier geldt dat nieuwe software het probleem in de meeste gevallen oplost.