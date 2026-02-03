Deze crossover-occasion is het toppunt van no-nonsense, maar is het een goede deal?
Zeker met een beperkt budget zijn crossovers aantrekkelijke occasions. Maar welke kies je als je maximaal 10.000 euro wilt uitgeven aan een betrouwbare auto zonder poespas? Wellicht is deze Dacia Duster-occasion een goede koop.
Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Crossover-occasion voor maximaal 10.000 euro
Deze week gaan we op zoek naar een compacte occasion van maximaal 10.000 euro. Geen zin in een Dacia Duster? Komende donderdag bespreken we de Italiaans alternatief en komende zaterdag gaan we het over een ander optie hebben.
Dacia Duster (2017 – 2023)
We verklappen alvast dat de Dacia Duster de nuchterste auto in deze vergelijking is. De bediening is duidelijk, de techniek simpel en de hoge zitpositie rustgevend. Hij scoort vooral punten met zijn ruimte: zowel voor passagiers als bagage (maximaal 478 liter) is hij ruim genoeg voor gezinnen en dagelijks gebruik. Het interieur is simpel, maar logisch ingedeeld. De motoren zijn niet bijzonder stil of snel, maar doen in deze occasion adequaat hun werk.
Er staan momenteel 17 occasions op Gaspedaal.nl te koop voor maximaal 10.000 euro. Eén model kost 5.100 euro, terwijl de rest van de modellen bij ongeveer 8.000 euro start. Een bruine Dacia Duster ‘1.2 TCe’ uit 2017 met 99.460 kilometer staat te koop in het Overijsselse Enter voor 8.950 euro.
Let hierop bij deze occasion
Elektronische storingen komen weleens bij deze occasion voor en verschillen in ernst. Reparaties variëren van een kleine software-update tot vervanging van het infotainmentscherm. Dat laatste kost meestal niet meer dan een paar honderd euro. Verder is de Dacia Duster een betrouwbaar werkpaard en de motoren staan bekend als degelijk, mits het onderhoud op orde is. Controleer dus de onderhoudsgeschiedenis na een testrit.
