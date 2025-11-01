Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze crossover-occasion is een stuk sportiever dan je denkt

Met een budget van maximaal 15.000 euro kun je een compacte crossover vinden die niet alleen praktisch is, maar ook karakter heeft. Denk aan occasions als de Nissan Juke, Renault Captur en Mazda CX-3 – opvallende auto’s die niet duur zijn in gebruik.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 15.000 euro

Met een budget van maximaal 15.000 euro is er binnen het crossover-segment genoeg te kiezen. Je kunt dan voor grotere modellen gaan of juist kleinere auto’s met meer karakter. Een goed voorbeeld van die laatste categorie is de Nissan Juke. Toch liever iets anders? Deze week hebben we nog twee alternatieven voor je.

Nissan Juke (2014 – 2019)

De Nissan Juke heeft een uitgesproken ontwerp. Je vindt de occasion geweldig of juist helemaal niks – een middenweg lijkt er niet te zijn. Voor wie juist wél valt voor het eigenwijze design, krijgt een compacte crossover met een prettige hoge zit en een verrassend comfortabel onderstel. Voorin zit je ruim en overzichtelijk, al is het achterin krap bemeten. De bagageruimte is niet enorm, maar voldoende voor een week boodschappen of een korte vakantie.

De Nissan Juke rijdt opvallend soepel, maar heeft een beetje een gat in zijn aanbod: De Juke met 1,2-liter motor is zuinig, maar niet heel vlot, terwijl de (minimaal) 190 pk sterke 1,6-liter viercilindermotor met turbo juist behoorlijk fel is. Voor maximaal 15.000 euro is er een aardig aanbod aan occasions te vinden, inclusief topmodel ‘Nismo RS’. Een bedrijf in Weerselo heeft een zwarte 1.6 ‘Nismo RS’ voor € 13.999 (2015, 89.237 km).

Hier moet je op letten bij de occasion

De Nissan Juke staat bekend als een betrouwbare occasion. Als er toch iets een grote kostenpost wordt, dan is het de automatische transmissie. Deze is namelijk storingsgevoelig en vaak is vervanging van heel de automaat de enige oplossing. De nokkenassensor gaat ook weleens kapot, maar is makkelijk bij de garage te repareren.

Verder heeft de Nissan Juke als occasion vooral wat kleine ongemakken: bijvoorbeeld een losse turbodruksensor of een kapotte nokkenassensor, maar deze problemen zijn meestal simpel op te lossen. Verder zit je als persoon van 1,80 meter achterin erg krap.

