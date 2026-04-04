Een stoer uiterlijk en vierwielaandrijving: deze crossover-occasion rijdt heerlijk

Wil je een praktische auto die er stoer uitziet? Dan kom je al snel bij crossovers of middenklasse-suv’s uit. Natuurlijk wil je dat de kosten laag zijn en het uitrustingsniveau hoog. Daarnaast moet de auto ruimte genoeg hebben voor vier volwassenen en toebehoren en liefst ook lekker rijden. Wij zetten drie occasions voor je op een rij en kijken welke het beste bij deze eigenschappen past. De vergelijking gaat tussen de Hyundai ix35, Skoda Yeti en Subaru XV.

Een stoere occasion voor maximaal 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een stoere tweedehands auto voor maximaal 15.000 euro. Naast deze uitstraling moet hij ook praktisch zijn.

Subaru XV (2012 – 2017)

De Subaru XV blinkt uit in veiligheid en rijeigenschappen. Hij is alleen met vierwielaandrijving geleverd, waardoor hij stabiel aanvoelt en meer grip op nat wegdek geeft. Hij rijdt het sportiefste van dit trio, maar daar zoek je niet naar bij een softroader. Zowel het onderstel als de stoelen zijn comfortabel. Het interieur van de occasion ziet er wel karig en somber uit, met hard plastic.

Van dit trio heeft de Subaru XV het kleinste aanbod. Met maximaal 15.000 euro heb je namelijk maar keuze uit 35 occasions. Een donkerrode ‘2.0i Luxury Pack’ uit 2012 met 106.524 kilometer kost bij een bedrijf in het Flevolandse Dronten 13.750 euro.

Technische aandachtspunten van een Subaru XV

Bij de Subaru XV is de cvt-automaat, als deze aanwezig is, het grootste pijnpunt. Als hij schokkend schakelt betekent dat meestal dat hij versleten is en kun je rekenen op een revisie. Die kost meer dan duizend euro. Controleer verder bij een testrit goed de lak van de occasion, want deze is dun en raakt daardoor sneller beschadigd.

Verder staat er een terugroepactie open voor sommige Subaru XV-occasions. Wees dus scherp dat deze problemen zijn opgelost: “Door inwerking van chemische stoffen vanuit de omgevingslucht kan een niet geleidende laag ontstaan op de contacten van de remlichtschakelaar. Het niet oplichten van de remlichten is het gevolg.”

Deze occasion is de beste koop

Alle drie passen binnen een budget van 15.000 euro en bieden een hoge zit en een stoer uiterlijk. Toch leggen ze hun focus op heel andere zaken: De Yeti scoort met zijn praktische indeling en no-nonsense karakter. De Subaru XV overtuigt juist meer met zijn veiligheid en scherpere rijeigenschappen. Toch kiezen wij voor de Hyundai ix35. Hij combineert ruimte, comfort en gebruiksgemak tot een compleet geheel. Voor wie een fijne, zorgeloze gezinsauto zoekt met een stoer randje, is de ix35 de meest logische occasion.