Deze crossover-occasion is niet alleen handig en stoer, maar geeft ook bakken met rijplezier

Wie vooral ruimte, een fijne zitpositie en een sterke auto om bijvoorbeeld een caravan te trekken zoekt, kijkt al snel naar grotere crossover-SUV’s. Met een budget van maximaal 20.000 euro is er op de tweedehandsmarkt genoeg keuze. Wij vergelijken drie van de bekendere occasions voor je: de Ford Kuga, de Mazda CX-5 en de Toyota RAV4.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een crossover-SUV met trekkracht voor maximaal 20.000 euro. Vind je de Ford Kuga niets? Bekijk dan de occasions van aankomende donderdag en zaterdag.

Ford Kuga (2012 – 2019)

De tweede generatie Ford Kuga is een echte Ford: hij ziet er stoer uit, maar voelt niet log of zwaar aan. Verder staat hij wat hoger op zijn wielen, heeft brede schouders en een sportieve neus. Van buiten oogt hij als een echte SUV, maar zodra je wegrijdt merk je dat hij juist heel prettig en stabiel rijdt. Hij stuurt scherp, blijft stevig in bochten en voelt verrassend lichtvoetig aan voor zijn formaat. Qua rijgedrag lijkt deze occasion nog het meeste op de Focus uit dezelfde tijd. Binnen is alles netjes afgewerkt en de zitpositie is hoog en overzichtelijk.

De bagageruimte van de Ford Kuga meet 456 liter, wat aan de kleinere kant is voor zijn klasse, maar prima bruikbaar voor gezinsspullen of vakantie. Daarnaast mag hij 1.850 kilo trekken. Twee volwassenen achterin hebben genoeg been- en hoofdruimte. Voor maximaal 20.000 euro staan er 495 occasions op gaspedaal.nl te koop. Wij vonden deze witte ‘ST Line’ uit 2017 met 90.045 kilometer. Hij wordt in het Gelderse Wehl aangeboden voor 19.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij een proefrit is het slim om eerst alle elektronica van de occasion te testen. Denk aan de elektrische achterklep, ramen, parkeersensoren en vooral de trekhaak. Soms werkt de trekhaak door een storing niet goed, maar dat repareren kost meestal maximaal een paar honderd euro. Het komt ook voor dat dashboardlampjes niet werken of de Ford Kuga niet wil starten. Dat komt vaak doordat de zekeringen vuil zijn of zijn gaan roesten, waardoor er geen goed contact is. Schoonmaken of vervangen is goedkoop en snel geregeld.