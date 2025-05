Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze crossover-occasion is geen dief van je portemonnee

Ben je op zoek naar een toegankelijke crossover-occasion met een uitgesproken stijl? Dan is er een kans dat de Renault Captur al op je radar te vinden is.

In 2013 lanceert Renault de Captur. De crossover, op basis van de Clio IV, blijkt een schot in de roos te zijn en verkoopt als zoete broodjes in ons land. Want de Captur laat uitstekende verkoopcijfers noteren. Ook als occasion slaat het model een goed figuur tussen concurrenten van dezelfde generatie.

Techniek van de Renault Captur

De Renault Captur beschikt altijd over een kleine turbomotor. De 0,9-liter driecilinder levert 90 pk en de 1,2-liter viercilinder 120 pk. Die laatste is op een gegeven moment vervangen door een 1.3 met 130 of 150 pk. Verder zijn er diesels met een 1,5-liter viercilinder met 90 of 110 pk.

Ondanks zijn avontuurlijke uiterlijk heeft de Franse crossover altijd voorwielaandrijving. De Renault Captur-versies met 90 pk schakelen standaard met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Verder zijn er ook een handgeschakelde zesbak en een automaat geleverd.

Aandachtspunten van een Renault Captur

Een goed functionerende automaat schakelt zonder schokken. Schakelproblemen zijn meestal een vooraankondiging van dure reparaties, zoals een nieuwe koppeling of een bakrevisie. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Renault Captur.

Bekende aandachtspunten bij de 1,2-liter Renault Captur zijn slijtage van de distributieketting, inlaatvervuiling en kans op een verhoogd olieverbruik. Allemaal zaken om in de onderhoudshistorie op te letten. Daarnaast is er voor de dieseloccasions met 110 pk een terugroepactie opgezet, vanwege een te hoge NOx-uitstoot. Of de auto waar je in geïnteresseerd bent hieronder valt, kun je bij de RDW terugvinden.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl een witte Renault Captur uit 2014 in het Utrechtse Maarssen. De occasion is een handgeschakeld dieselmodel met trekhaak en heeft 149.726 kilometer op de klok. De vraagprijs betreft 6.880 euro, terwijl de catalogusprijs 22.980 euro was.

