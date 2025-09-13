Deze moderne Jaguar-SUV is inmiddels minder duur dan je denkt
De Jaguar E-Pace is misschien niet grensverleggend, maar vormt wel een prima alternatief voor de Duitse premiummerken. Daarnaast is de occasion een goede keuze voor liefhebbers van sportieve rijeigenschappen.
Na het bescheiden succes van de F-Pace, bracht het Britse merk de Jaguar E-Pace uit. De crossover-SUV moet het in zijn segment niet hebben van zijn prijs, maar vooral zijn exclusiviteit en zijn relatief sportieve rijgedrag. Een nadeel van de occasion is zijn hoge gewicht: 1,8 tot ruim 2 ton. Dat hoge gewicht is gedeeltelijk te wijten aan zijn elektrificatie.
Techniek van de Jaguar E-Pace
Wie een Jaguar E-Pace-occasion koopt, heeft keuze uit vier motorvarianten, allemaal voorzien van een turbolader. Het benzineaanbod begint bij een 1,5-liter driecilinder, met 160 pk. Hiervan is ook een variant met plug-in-hybride techniek en dan produceert hij 309 pk. Deze PHEV heeft een elektrische actieradius van 55 tot 62 kilometer. De grootste motoroptie is de 2,0-liter viercilinder, met 200 tot 300 pk. De dieselvariant heeft ook een 2,0-liter viercilinder, maar dan met 150 tot 240 pk.
De Jaguar E-Pace heeft voorwielaandrijving of vierwielaandrijving en er is te kiezen uit een handgeschakelde of een automatische transmissie. De instapdiesels hebben een handgeschakelde zesversnellingsbak of een negentraps automaat. De benzinemotoren en de sterkste diesel-occasions hebben altijd een negentraps automaat. De driecilinder (PHEV) is verbonden aan een achttraps automaat.
Aandachtspunten van een Jaguar E-Pace-occasion
Bij de occasion komen weleens storingen met het infotainment-systeem en de overige elektronica voor. Controleer dus goed bij een testrit of alles naar behoren werkt. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Jaguar E-Pace.
Controleer tijdens de testrit ook of de achterklep van de Jaguar E-Pace stevig is en goed sluit. Verzwakte veren komen weleens voor en moeten soms vervangen worden. Bij diesel-occasions is het verder raadzaam om te controleren of het onderhoud regulier is uitgevoerd, want de auto is hier gevoelig voor. Speciale aandacht is verreisd voor de timingketting, omdat die bij hogere kilometerstanden mogelijk uitrekt. Negeer dit te lang en het resulteert in motorschade.
Deze occasion
Wij vonden via Gaspedaal.nl deze zwarte Jaguar E-Pace, uit bouwjaar 2018, in het Zuid-Hollandse Valkenburg. De occasion heeft 249 pk en vierwielaandrijving. Het gaat bovendien om een ‘HSE’-uitvoering, de versie met het meest complete optiepakket. Volgens de advertentie heeft de auto maar één eerdere eigenaar gehad en is dealer onderhouden. Er staan 108.649 kilometers op de teller en de vraagprijs is 24.950 euro. De catalogusprijs bedroeg 76.294 euro.
