Deze crossover-occasion straalt niet alleen luxe uit, maar is ook degelijk en comfortabel

De Mercedes-Benz GLA is een dagelijks uitstekend bruikbare crossover. Als occasion heeft hij gelukkig geen terreinpretenties die hij niet weet waar te maken, maar hij is wel een betrouwbare (en snelle) asfaltwagen.

De Mercedes-Benz GLA verscheen in 2014, precies toen de SUV’s aan terrein begonnen te winnen. Dat gezegd hebbende, moet je niet een typische SUV bij deze occasion verwachten. Eigenlijk is hij vooral een opgehoogde A-Klasse, die er ietsje stoerder uitziet.

Mercedes-Benz GLA: crossover met A-Klasse-basis

De carrosserie verraadt dat direct: een A-Klasse op hogere poten, iets langer, iets ruiger, maar zonder het robuuste karakter dat je bij een SUV verwacht. De Mercedes-Benz GLA bood een hogere zitpositie en een tikje meer grondspeling, maar bleef trouw aan de lijnen van de populaire W176-generatie. De facelift van 2017 bracht occasions met scherpere verlichting, een grotere grille en frissere bumpers, al bleef het basisrecept onveranderd.

(Afbeelding: AutoTrack / Automobielbedrijf Hornerheide) (Afbeelding: AutoTrack / Automobielbedrijf Hornerheide)

Binnenin de occasion is alles vertrouwd voor wie eerder in een A-Klasse stapte. Baanbrekende vernieuwingen ontbreken, maar de materialen zijn netjes en het zwevende infotainmentscherm oogt nog altijd modern. De ruimte blijft beperkt; de voorruit ligt even schuin als in de hatchback en de hoofdruimte is niet royaal. Achter in de Mercedes-Benz GLA valt het vooral op dat de bagageruimte wél groter is: 421 liter, aanzienlijk meer dan de A-Klasse bood.

De motorenlijn is identiek aan die van de A-Klasse. Het begint bij de Mercedes-Benz GLA 180 met 122 pk en loopt via de 200, 220 en 250 benzineversies door naar de AMG GLA 45, eerst met 360 en later met 381 pk. Vierwielaandrijving is beschikbaar op de krachtigere occasions, maar standaard is er voorwielaandrijving. Het grootste deel van het aanbod heeft de zeventrapsautomaat. De ophanging is zachter afgestemd dan bij de hatchback, terwijl de langere veerwegen zorgen voor meer rust op slechte wegen.

AMG-modellen, zoals op de foto’s te zien, zijn een beetje alleskunners. Ze combineren namelijk die hogere zitpositie met de techniek van een hot hatch. Een paar centimeter extra bodemspeling en zijn vierwielaandrijving geven hem verder meer zekerheid op de weg, zeker als het asfalt van matige kwaliteit is. Daarnaast heeft hij dus 381 pk, maar gelukkig ook de remmen om op tijd stil te staan. Testredacteur Dries van den Elzen beschreef ze eerder als: “De rode remklauwen en gegroefde schijven zijn meer dan alleen spierballenvertoon. Zelden zijn we een installatie tegengekomen die zo nauwkeurig tot aan het punt van blokkeren te doseren is en zo’n fanatieke remkracht heeft.”

Aandachtspunten bij een occasion

Echte probleemgebieden ontbreken gelukkig; de Mercedes-Benz GLA staat niet bekend om pechgevoeligheid. Je doet er wel verstandig aan om de onderhoudsgeschiedenis en de algehele staat van de occasion te controleren. Check verder bij een testrit of alle elektronica werkt. Meer informatie over deze auto vind je in onze koopwijzer.

Prijs van de Mercedes-Benz GLA als occasion

De eerste generatie Mercedes-Benz GLA is in een breed scala aan prijzen en uitvoeringen te vinden. Er staan momenteel 350 occasions op gaspedaal.nl te koop. De prijzen lopen uiteen tussen 9.000 en 41.500 euro. Aan de onderkant van het aanbod vind je diesels met tellerstanden van meer dan 200.000 kilometer. Aan de bovenkant van het aanbod vind je AMG-modellen met minder dan 50.000 kilometer op de klok.