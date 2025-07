Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze crossover is een fijne gezinsoccasion, maar pas op

De Peugeot 3008 is een ruime crossover, waar je het hele gezin in kwijt kunt. Pas alleen wel op bij de aankoop van deze occasion, omdat sommige versies je veel kunnen kosten.

De Peugeot 3008 weet als crossover der crossovers niet helemaal wat hij wil zijn. De occasion is de Franse tegenhanger van de Nissan Qashqai en heeft trekjes van een hatchback, compacte MPV en compacte SUV in zich. In ieder geval heeft de auto genoeg ruimte van binnen voor een gezin.

Techniek van de Peugeot 3008

Alle motoropties van de occasion zijn viercilinders, op de 1,2-liter driecilinder na. We beginnen allereerst met het benzineaanbod van de Peugeot 3008. Hier heb je een 1,2-liter PureTech met 130 pk en twee versies van de 1,6-liter. De VTi levert 120 pk en de THP produceert 156 of 165 pk. Op het gebied van diesels is er een 1,6-liter, die tussen de 109 en 120 pk produceert. Daarnaast is er ook een 2,0-liter optie, die 150 tot 180 pk levert. De hybrideversie koppelt datzelfde motorblok, met 163 pk, aan een elektromotor met 37 pk.

Alleen de 1,6-liter VTi heeft een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De andere motoropties van de Peugeot 3008 hebben een handgeschakelde of automatische zesversnellingsbak. De gerobotiseerde zesbak was leverbaar op de zwakkere 1,6-liter diesels en standaard op de hybride. De conventionele zestrapsautomaat was tegen meerprijs beschikbaar op de 1,6-liter THP en alle diesels.

Aandachtspunten van een Peugeot 3008-occasion

We hebben het bij andere occasionmodellen van het merk gezegd en dat doen we nu weer: blijf weg van de meeste benzinemodellen uit deze tijd. Zo heeft de 1,2-liter PureTech een reputatie zo betrouwbaar te zijn als de dakloze fietsenverkoper achter het station en de THP-blokken zijn maar marginaal beter. Zelfs de VTi-motoropties hebben soms last van flinke problemen, dus je kunt een stuk beter naar een dieselmodel kijken. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Peugeot 3008.

Een andere achilleshiel van de Peugeot 3008 is de elektronica. Check daarom bij een testrit of alle boordelektronica soepel werkt. Het opklapmechanisme van het navigatiescherm en het head-up display kunnen weleens haperen. Daarnaast wil je ook tijdens de testrit van je occasion de elektrische handrem testen. Deze hapert of blokkeert namelijk weleens.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Peugeot 3008, uit bouwjaar 2014, in het Drentse Peize. De occasion beschikt over het 1,6-liter dieselmotorblok en heeft 131.791 kilometers op de klok. Daarnaast is de auto handgeschakeld en is de vraagprijs 8.945 euro. De catalogusprijs was 35.000 euro. Let verder op, want bij de advertentie staat dat de APK tot 4 mei 2025 liep, maar we weten niet zeker of hij een nieuwe APK bij aflevering krijgt.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.