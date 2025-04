Deel dit: Share App Mail Tweet

Controversiële Cube is nu een heerlijk comfortabele occasion

Hoeveel stijl is eigenlijk teveel stijl? Dat is een vraag die de Nissan Cube direct oproept. Toen de auto naar Nederland kwam vielen de verkoopaantallen tegen en dat zorgt er nu voor dat dit model een zeldzame occasion is.

De Nissan Cube kwam pas met zijn derde generatie (Z12), in 2008, naar ons land. In Japan had je als klant keuze uit vier verschillende motorblokken, maar in Europa moesten we het doen met 1,6-liter benzine-viercilinder of een 1,5-liter diesel-viercilinder. Dat gezegd hebbende kun je op Gaspedaal.nl alleen nog benzine-modellen vinden. Deze auto’s beschikken over 110 pk en een CVT-automaat, of een geschakelde vijfversnellingsbak.

Comfortabele Nissan Cube

De Nissan Cube werd nooit ingestoken als een sportieve auto, maar juist als een zo comfortabel mogelijke. De meest luxe-uitvoering (de Zen) heeft bijvoorbeeld 16 inch lichtmetalen velgen, donker getinte achterruiten, automatische airconditioning, keyless entry, een licht- en regensensor en een startknop. Daarnaast kun je soms opties als een navigatiesysteem, achteruitrijcamera en parkeerhulpmiddelen op een occasion vinden.

Nissan wilde dat de Cube’s stoelen je het gevoel geven dat je in een sofa bent neergestreken. Daarnaast geeft de vorm van de auto je een goed overzicht op de weg en veel binnenruimte. Een erg relaxte rijervaring dus. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Nissan Cube, lees hier alles over de betrouwbaarheid van de Japanner.

Kleine aandachtspuntjes bij een Nissan Cube-occasion

Bij het kopen van de Cube zijn er wel een paar kleine punten waar je het beste op kunt letten, maar niets schrikbarends. Zo zorgt de vorm van de auto er ook voor dat steenslag sneller optreed en er meer geluid in de cabine is op hoge snelheden.

Daarnaast is het belangrijk dat de occasion goed onderhouden is. Hierbij zijn aandachtspunten dat de transmissieolie regelmatig ververst is en dat de bandenspanningssensor niet is gaan roesten. Is dat laatste wel het geval, dan kan de band langzaam druk verliezen.

Deze occasion

Via Gaspedaal.nl hebben we deze zilvergrijze Nissan Cube, uit 2010, gevonden. Het betreft een Zen-uitvoering, met een automaat en 179.000 kilometer op de teller. De catalogusprijs was 23.760 euro, maar nu staat de auto in het Drentse Hoogeveen voor 6.999 euro te koop. Er stonden verder nog maar twee andere Cube-occasions te koop, maar beide hadden meer dan twee ton op de teller en ééntje daarvan had een kapotte versnellingsbak.